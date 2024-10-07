Гости «Октоберфеста» выпили около 7 млн л пива

По данным издания, посетителями фестиваля, который завершился 6 октября, стали 6,7 млн человек. При этом цифра меньше, чем годом ранее, когда их было 7,2 млн человек.
Как рассказал Клеменс Баумгертнер, чиновник администрации Мюнхена, в 2024 году фестиваль прошел без явных нарушений правопорядка.
«Несмотря на большое количество посетителей, количество преступлений и медицинских случаев снизилось. Наша концепция безопасности сработала при поддержке полиции, пожарной бригады и наших партнеров», — цитирует его Deutsche Welle. По данным издания, количество преступлений на фестивале по сравнению с 2023 годом сократилось на 25%. Количество вызовов скорой помощи сократилось на 29%.
Как пишет издание, основной поток посетителей «Октоберфеста» составляли жители Мюнхена и его окрестностей. При этом были и иностранные туристы из США, Италии, Великобритании, Австрии, Польши, Франции, Швейцарии, Испании и Нидерландов. Также выросло количество туристов из Индии.
По данным Deutsche Welle, в 2024 году на «Октоберфесте» пользовались спросом безалкогольные напитки. Так, доля безалкогольного пива в общем объеме продаж составила 4−5%. Кроме того, как пишет издание, выросла популярность готовой еды — на 9% по сравнению с 2023 годом. Самым популярным блюдом была жареная курица.