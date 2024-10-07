Гости «Октоберфеста» выпили около 7 млн л пива

По данным Deutsche Welle, в 2024 году на «Октоберфесте» пользовались спросом безалкогольные напитки. Так, доля безалкогольного пива в общем объеме продаж составила 4−5%. Кроме того, как пишет издание, выросла популярность готовой еды — на 9% по сравнению с 2023 годом. Самым популярным блюдом была жареная курица.