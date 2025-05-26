«Гости не останутся на улице»: эксперт прокомментировал слухи о закрытии 4000 отелей в Турции

Недавно появились новости о том, что в Турции закрыто около четырех тысяч гостиниц. Страна остается одним из популярных направлений отдыха среди россиян, поэтому многие опасаются, что отпуск окажется под угрозой, а представителям туротрасли приходится объясняться с клиентами.
Орхан Санджар, координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ, считает, что масштаб бедствия преувеличен. Эксперт заявил, что власти в Турции обычно дают отелям определенный срок на устранение недостатков. Однако он все-таки советует связаться с отелем перед поездкой:
«Никакого кризиса в индустрии нет, гости не останутся на улице. Тем не менее гостям будет полезно перед поездкой связаться с их гостиницей и подтвердить бронирование», — пояснил представитель компании в телеграм-канале РИА «Новости».
Он также отметил, что в данной ситуации речь не идет о внезапном закрытии гостиниц. В беседе с изданием эксперт пояснил, что это стандартная процедура устранения мелких недостатков.
«Никто не опечатывает отели внезапно. Те, кто не успевает устранить нарушения, прекращают работу и заранее уведомляют туроператоров об отмене бронирований. Цифра в четыре тысячи относится к гостиницам, где сейчас идут работы по приведению в соответствие требованиям», — отметил Санджар.
Недавно турецкий адвокат Абиде Саралу заявила, что четыре тысячи средств размещения (объекты для временного проживания туристов) в Турции опечатали. Причиной стало то, что заведения вовремя не получили необходимый сертификат перед туристическим сезоном. Юрист пояснила, что с 2021 года гостиницы могли принимать туристов, получив разрешение от турецких властей, а спустя полгода должны были получить сертификат, но не сделали этого.
Власти Турции и работники туриндустрии призывают не поддаваться панике. По данным Минтуризма страны, доступным на апрель, в Турции функционирует более 22 тысяч отелей, получивших необходимые сертификаты.