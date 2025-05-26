«Гости не останутся на улице»: эксперт прокомментировал слухи о закрытии 4000 отелей в Турции

Недавно турецкий адвокат Абиде Саралу заявила, что четыре тысячи средств размещения (объекты для временного проживания туристов) в Турции опечатали. Причиной стало то, что заведения вовремя не получили необходимый сертификат перед туристическим сезоном. Юрист пояснила, что с 2021 года гостиницы могли принимать туристов, получив разрешение от турецких властей, а спустя полгода должны были получить сертификат, но не сделали этого.