Госслужащих могут лишить права выезда за границу на пять лет после увольнения

«Где ревизия? Сколько тайн ему доверяли? Он просто уехал, и никто ничего не сказал?» — возмутился депутат, упоминая случаи, когда бывшие чиновники уезжали за границу. Он также отметил, что сам предпочитает проводить отпуск в России, например, в Сочи. По словам Зинчука, запрет на выезд должен распространяться не только на высокопоставленных чиновников, но и на всех, кто декларирует свои доходы и имущество. Он уже направил инициативу в Совет законодателей и ждет реакции федеральных коллег.