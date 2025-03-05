Госслужащих могут лишить права выезда за границу на пять лет после увольнения

Зинчук предложил дополнить закон «О порядке выезда из Российской Федерации» положением, которое будет касаться руководителей и помощников из Реестра должностей федеральной госслужбы. Депутат считает, что такие меры помогут предотвратить утечку информации и защитить государственные интересы.
«Где ревизия? Сколько тайн ему доверяли? Он просто уехал, и никто ничего не сказал?» — возмутился депутат, упоминая случаи, когда бывшие чиновники уезжали за границу. Он также отметил, что сам предпочитает проводить отпуск в России, например, в Сочи. По словам Зинчука, запрет на выезд должен распространяться не только на высокопоставленных чиновников, но и на всех, кто декларирует свои доходы и имущество. Он уже направил инициативу в Совет законодателей и ждет реакции федеральных коллег.
Депутат Госдумы Олег Смолин поддержал идею, но отметил, что необходимо учитывать различные обстоятельства, такие как здоровье. «Я не уверен, что это положение может быть распространено на всех, кто декларирует свои доходы, поскольку у нас доходы декларируют теперь все, вплоть до руководителей районных советов. Что касается федеральных чиновников, думаю, да, идея заслуживает внимания. Ее можно будет обсудить, когда она будет внесена в виде проекта федерального закона», — отметил он.
Эксперты отмечают, что вопрос о расширении этих мер требует дальнейшего обсуждения и проработки.
Ранее депутаты заявили, что в России необходимо установить единые требования к питанию депутатов и школьников.