Госдума запретила фотокорреспондентам снимать пленарные заседания

В зале заседаний журналистам раньше были доступны два балкона: один — для фотографов, другой — для федеральных телеканалов. «Фотографический» (правый, если стоять лицом к президиуму) — был закрыт для журналистов несколько лет назад. Фотокорреспондентов перевели на левый — к телевизионщикам. На данный момент о возобновлении допуска на «фотографический» балкон не сообщалось. В Совете федерации уже давно действует запрет на допуск фотографов СМИ в зал пленарных заседаний.