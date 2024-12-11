Госдума запретила брать в школы детей мигрантов без знания русского

Тестирование по русскому языку перед зачислением в учебное заведение теперь будет обязательным, его будут проводить бесплатно. Порядок проведения экзамена предстоит определить Министерству просвещения.
«С начала года Государственной Думой принято по инициативе депутатов 14 федеральных законов, направленных на совершенствование миграционной политики и борьбу с нелегальной миграцией», — прокомментировал принятие закона спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В первом чтении эта инициатива была единогласно одобрена накануне. Ее авторы не указали точное количество детей мигрантов, обучающихся в российских школах. По состоянию на 2021 год их численность оценивали в 140 тыс.
Ужесточение миграционного законодательства последовало после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Вооруженные люди ворвались в здание, открыли огонь по посетителям и подожгли помещения. Погибли более 140 человек, еще свыше 500 пострадали. Силовики задержали 20 человек, в том числе четырех подозреваемых исполнителей теракта. Ими оказались граждане Таджикистана.
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