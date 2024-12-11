Госдума запретила брать в школы детей мигрантов без знания русского

Ужесточение миграционного законодательства последовало после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Вооруженные люди ворвались в здание, открыли огонь по посетителям и подожгли помещения. Погибли более 140 человек, еще свыше 500 пострадали. Силовики задержали 20 человек, в том числе четырех подозреваемых исполнителей теракта. Ими оказались граждане Таджикистана.