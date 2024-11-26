Госдума ввела штрафы за неправильное содержание домашних животных

При этом такие штрафы не будут налагаться на тех, кто доверил иным лицам надзор над питомцами, а также на тех, у кого животное выбыло из владения в результате противоправных действий других лиц. Закон также предусматривает рассмотрение этих дел органами исполнительной власти, сообщает ТАСС.