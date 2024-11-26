Госдума ввела штрафы за неправильное содержание домашних животных

Закон вводит штрафы по действующей статье 8.52 КоАП об ответственности за несоблюдение требований к условиям содержания домашних животных.
Несоблюдение таких требований для физических лиц теперь грозит штрафом от 1,5 тысячи до трех тысяч рублей. Для должностных лиц — от пяти до 15 тысяч рублей, а для юридических — от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.
При этом такие штрафы не будут налагаться на тех, кто доверил иным лицам надзор над питомцами, а также на тех, у кого животное выбыло из владения в результате противоправных действий других лиц. Закон также предусматривает рассмотрение этих дел органами исполнительной власти, сообщает ТАСС.
14 октября первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов рассказал, что нижняя палата парламента рассмотрит законопроект о запрете выступлений животных в цирковых представлениях.