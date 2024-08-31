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Госдума разрабатывает методы борьбы с продажей поддельного меда

В Госдуме решили разработать закон против поддельного меда. Рассказываем, что ждет недобросовестных производителей.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Газета.Ру

Госдума разрабатывает закон о повышении штрафов для производителей и продавцов фальсифицированного меда. Об этом со ссылкой на главу Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Кашина сообщает Роскачество.

Он отметил, что продажа некачественного меда не только препятствует добросовестной конкуренции, но и вводит потребителей в заблуждение, а также создает угрозу их здоровью.

«Штрафы за подделку меда должны быть соразмерны нарушениям», — заявил Владимир Кашин.

Сейчас уже существуют штрафы для таких нарушителей, но это их не пугает. В связи с этим депутаты предлагают внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и увеличить штрафы для производителей. Также чиновники хотят начать наказывать продавцов контрафактного меда.

«Нужно штрафовать не только производителей, но и продавцов, потому что значительная часть контрафакта идет в торговые сети», — сказал глава Союза пчеловодов Валерий Капунин.

По его мнению, прежде чем выставлять мед на прилавки, магазин должен проверить продукт и удостовериться, что продает качественную продукцию.

Примечательно, что ранее в законе не были указаны критерии натурального меда. В связи с этим производители могли называть медом практически любой продукт, даже отдаленно на него похожий. Например, мед, сильно разбавленный сахарной патокой.

Однако с 1 сентября 2024 года вступят в силу поправки в закон о пчеловодстве. Они ужесточают требования к качеству и безопасности меда. В категории продукции с маркировкой «мед» должен будет представлен только натуральный продукт пчеловодства, в обязательном порядке соответствующий " 19792–2017" «Мед натуральный. Технические условия» и " 31766–2022" «Меды монофлорные. Технические условия».

Кроме того, в законе уточняется понятие «продукция пчеловодства». Ею будет считаться мед, воск, и другая продукция, определенная в соответствии не только с Общероссийским классификатором продукции, но и с техническими регламентами и документами по стандартизации.

«Несмотря на то, что закон вступает в силу 1 сентября 2024 года, допускается продажа партий меда, выпущенных до начала действия данных поправок», — уточнили в Роскачестве.

Многие любят добавлять мед в чай. Ранее диетолог рассказала, нужно ли их сочетать.