Госдума рассмотрит законопроект о переподготовке учителей. Что изменится

Помимо этого, предлагается создать благоприятные условия для работы педагога за счет сокращения документационной и учебной нагрузки и повысить престиж профессии учителя. Для этого могут пересмотреть оплату труда учителей, а также разработать механизмы защиты педагогов от физического и психологического воздействия, в том числе в интернете.