Госдума рассмотрит законопроект о переподготовке учителей. Что изменится

В марте Госдума рассмотрит законопроект о переподготовке педагогов и повышении их квалификации только в государственных организациях, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.
Законопроект будет рассмотрен в рамках обсуждения новой Стратегии развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года. Володин отметил, что при подготовке обсуждения он получил от подписчиков почти 8 тыс. комментариев и свыше 200 предложений от 55 регионов.
В первую очередь предлагается разрешить переподготовку педагогов и повышение квалификации исключительно в государственных и муниципальных организациях.
Предложения охватывают и другие аспекты деятельности педагогов. Например, предлагается закрепить ключевую роль учителя в образовательном процессе — цифровые и дистанционные форматы образования будут разрешены только в качестве вспомогательных инструментов.
Помимо этого, предлагается создать благоприятные условия для работы педагога за счет сокращения документационной и учебной нагрузки и повысить престиж профессии учителя. Для этого могут пересмотреть оплату труда учителей, а также разработать механизмы защиты педагогов от физического и психологического воздействия, в том числе в интернете.
В октябре 2024 года Владимир Путин призвал создавать условия для профессионального роста педагогов. Он отметил, что учительский труд вызывает «особое уважение», так как является созидательным. Президент напомнил, что Россия «всегда славилась сильной педагогической школой». По его словам, преемственность поколений и бережное отношение к традициям позволяют стране развивать систему образования «на суверенной основе», «совмещая лучший опыт дореволюционной, советской школы и современные подходы».
В начале февраля 2025 года Вячеслав Володин заявил, что в стране с каждым годом увеличивается нехватка учителей.
Ранее заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что учителям будут перечислять денежное вознаграждение за успехи учеников — инициативу также пропишут в Стратегии развития образования. Он подчеркнул, что важно наладить справедливую систему, которая будет отражать характер отложенного вознаграждения за результат.