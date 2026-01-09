Госдума рассмотрит законопроект о наказании за сталкинг

Как передает ТАСС, законопроект вводит ст. 5.612 «Навязчивое преследование» в Кодекс РФ об административных правонарушениях и предусматривает штрафы за систематическое нежелательное внимание к человеку, слежку, угрозы, запугивания или домогательства, вызывающие психоэмоциональный дискомфорт. За первое нарушение предлагается штраф 2 тыс. рублей, за повторное — до 5 тыс. рублей или арест до 15 суток.
Документ расширяет гарантии защиты права граждан на личную неприкосновенность и позволяет жертвам сталкинга обращаться к прокурору, после чего дело будет рассматривать мировой судья. Это переработанная версия предыдущего законопроекта, который ранее не был принят.
Ранее, 9 ноября 2025 года, сообщалось, что большинство первых свиданий не переходят во вторые, а одной из причин отказа становятся «красные флаги» — признаки потенциально опасного или токсичного поведения партнера. Эксперт по знакомствам Константин Домашнев выделил среди них риск насилия и сталкинга, склонность к агрессии, неспособность воспринимать отказ, отсутствие эмпатии, а также манипулятивное поведение, включая чрезмерные признания и стремление к материальной выгоде. Проверить потенциально небезопасного партнера можно через внимательное наблюдение за его реакциями и приоритетами в общении.