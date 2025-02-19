Госдума рассмотрела введение невозвратного бронирования в гостиницах

Госдума приняла в первом чтении поправки в закон «Об основах туристской деятельности», которыми вводится новый тип бронирования в гостиницах. Речь о невозвратном бронировании, аналогичном невозвратным билетам на самолеты.
Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, нововведение направлено на сохранение баланса между интересами гостей отелей и интересами гостиничных операторов. Пользователи получат возможность сэкономить, оплачивая невозвратное бронирование по более низким ценам, а владельцы отелей — не потерять прибыль из-за отказов клиентов.
Перечень таких ситуаций планируется подготовить ко второму чтению. В них могут войти, например, катастрофы, аналогичные тем, что сейчас наблюдаются на черноморских курортах Краснодарского края и Крыма, пояснили на слушаниях.
Нововведение не распространится на апартаменты, которые по аналогии с гостинцами порой тоже предлагают посуточное бронирование номеров. Как напомнили депутаты, в прошлом году был принят закон о классификации средств размещения, но апартаменты в него не входят. Поэтому законом «Об основах туристской деятельности» не регулируются взаимоотношения, которые возникают между собственниками и пользователями апартаментов. То же самое относится к краткосрочной аренде жилья, которая касается другого вида недвижимости и других услуг.
В середине 2024 года Минэкономразвития инициировало создание реестра средств размещений. В него в первую очередь войдут гостиницы и нежилые помещения, которые сдаются под гостиницы. «Вопрос частного сектора пока остается вне поля реестра. Но, думаю, что постепенно мы будем лучше администрировать номерной фонд, где извлекаются соответствующие доходы. И реестр средств размещения будет расширяться», — пояснял министр финансов Антон Силуанов.