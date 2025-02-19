Госдума рассмотрела введение невозвратного бронирования в гостиницах

Нововведение не распространится на апартаменты, которые по аналогии с гостинцами порой тоже предлагают посуточное бронирование номеров. Как напомнили депутаты, в прошлом году был принят закон о классификации средств размещения, но апартаменты в него не входят. Поэтому законом «Об основах туристской деятельности» не регулируются взаимоотношения, которые возникают между собственниками и пользователями апартаментов. То же самое относится к краткосрочной аренде жилья, которая касается другого вида недвижимости и других услуг.