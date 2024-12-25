Госдума рассматривает законопроект о защите от интернет-мошенников

Предлагаемые изменения в федеральный закон «О некоммерческих организациях» требуют от благотворительных организаций создания официальных страниц в соцсетях и прохождения процедуры аутентификации через «Госуслуги». Однако наличие страниц в соцсетях не будет обязательным для некоммерческих организаций, а лишь предоставит право на создание официальных аккаунтов посредством верификации через «Госуслуги».