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Госдума рассматривает законопроект о защите от интернет-мошенников

Председатель Госдумы Вячеслав Володин инициировал опрос среди подписчиков своего телеграм-канала, чтобы узнать мнение о законопроекте, направленном на защиту граждан от мошенников, выдающих себя за благотворительные организации.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Image by Freepik

Володин сообщил, что опрос предлагает три варианта ответа: «да», «нет» и «все равно». Большинство участников опроса поддерживают документ. Отмечается, что он будет вынесен на рассмотрение в начале 2025 года.

Ранее группа депутатов и сенаторов предложила законопроект, который обязывает благотворительные фонды верифицировать свои страницы в социальных сетях через портал госуслуг.

Предлагаемые изменения в федеральный закон «О некоммерческих организациях» требуют от благотворительных организаций создания официальных страниц в соцсетях и прохождения процедуры аутентификации через «Госуслуги». Однако наличие страниц в соцсетях не будет обязательным для некоммерческих организаций, а лишь предоставит право на создание официальных аккаунтов посредством верификации через «Госуслуги».

Ранее сообщалось, что в России могут заблокировать голосовые вызовы в мессенджерах из-за возросшей активности мошенников.