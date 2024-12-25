Госдума рассматривает законопроект о защите от интернет-мошенников

Володин сообщил, что опрос предлагает три варианта ответа: «да», «нет» и «все равно». Большинство участников опроса поддерживают документ. Отмечается, что он будет вынесен на рассмотрение в начале 2025 года.
Ранее группа депутатов и сенаторов предложила законопроект, который обязывает благотворительные фонды верифицировать свои страницы в социальных сетях через портал госуслуг.
Предлагаемые изменения в федеральный закон «О некоммерческих организациях» требуют от благотворительных организаций создания официальных страниц в соцсетях и прохождения процедуры аутентификации через «Госуслуги». Однако наличие страниц в соцсетях не будет обязательным для некоммерческих организаций, а лишь предоставит право на создание официальных аккаунтов посредством верификации через «Госуслуги».
Ранее сообщалось, что в России могут заблокировать голосовые вызовы в мессенджерах из-за возросшей активности мошенников.