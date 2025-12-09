Популярные темы
Госдума расширила меры поддержки участников СВО и их семей, приняв четыре закона

В Государственной думе приняли четыре федеральных закона, расширяющих меры поддержки участников специальной военной операции и их семей. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Среди нововведений — бесплатный проезд военнослужащего и двух его близких родственников к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно, продление льгот для совершеннолетних детей участников СВО до 1 сентября, а также предоставление регионам права устанавливать дополнительные меры жилищного обеспечения семей погибших военнослужащих.

Отдельно предусматривается преимущественное право на жильё для бойцов СВО — сирот, участвовавших в отражении вторжения, а также возможность внеочередного получения жилья или субсидии для военнослужащих, воспитывающих детей-инвалидов старше 18 лет или продолжающих службу после полученных ранений.

«Начиная с 2022 года принято 152 федеральных закона о мерах поддержки участников специальной военной операции и их семей», — отметил Володин.

Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия» предложили освободить ветеранов боевых действий и военнослужащих от родительской платы в государственных и муниципальных детсадах.

