Госдума приняла законопроект о переименовании Ростова в Ростов Великий

Проект закона внесли депутаты Ярославской областной думы. В пояснительной записке они обратили внимание, что речь идет о наименовании, которое «широко известно в прошлом и настоящем».
Авторы документа отметили, что Ростов Великий впервые упоминался в летописях еще в 862 году, а позже — в летописях XII века и Ипатьевской летописи конца XIV — начала XV вв. Кроме того, это наименование было распространено и общественном обиходе.
При этом указывалось, что с предложением о переименовании неоднократно выступала общественность города, а в 2023 году данную инициативу поддержало большинство из около 14 тыс. опрошенных жителей.
Законопроект о переименовании Ростова в Ростов Великий был внесен в конце августа. Тогда же инициативу поддержало правительство, а 26 ноября он был принят в первом чтении.
Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО), профессор МГИМО, историк Михаил Мягков заявил «Известиям», что это переименование давно назрело. По его мнению, новое название города подчеркнет его культурно-историческую значимость для страны.