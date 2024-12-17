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Госдума приняла законопроект о переименовании Ростова в Ростов Великий

Государственная дума одобрила законопроект о возвращении городу Ростов в Ярославской области его исторического названия — Ростов Великий. Документ был принят 17 декабря во втором и третьем чтениях.

Источник: РИА "Новости"

Проект закона внесли депутаты Ярославской областной думы. В пояснительной записке они обратили внимание, что речь идет о наименовании, которое «широко известно в прошлом и настоящем».

Авторы документа отметили, что Ростов Великий впервые упоминался в летописях еще в 862 году, а позже — в летописях XII века и Ипатьевской летописи конца XIV — начала XV вв. Кроме того, это наименование было распространено и общественном обиходе.

При этом указывалось, что с предложением о переименовании неоднократно выступала общественность города, а в 2023 году данную инициативу поддержало большинство из около 14 тыс. опрошенных жителей.

Законопроект о переименовании Ростова в Ростов Великий был внесен в конце августа. Тогда же инициативу поддержало правительство, а 26 ноября он был принят в первом чтении.

Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО), профессор МГИМО, историк Михаил Мягков заявил «Известиям», что это переименование давно назрело. По его мнению, новое название города подчеркнет его культурно-историческую значимость для страны.