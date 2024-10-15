Госдума приняла закон по противодействию фиктивным бракам с иностранцами

Изменения вносятся в законы «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Сейчас иностранный гражданин получает РВП в пределах ежегодно утверждаемой правительством РФ квоты с учетом соответствия претендента определенным критериям. При этом не соответствующие этим критериям иностранцы зачастую для легализации используют институт брака без намерения создать семью, так как действующим законодательством не предусмотрено условие по сроку состояния в браке с российским гражданином перед обращением за получением РВП в упрощенном порядке.
По новым нормам, РВП может быть выдано иностранцу, состоящему не менее трех лет в браке с гражданином РФ, постоянно проживающим в России, либо состоящему в браке с российским гражданином, постоянно проживающим в РФ, с которым имеется общий ребенок, рожденный (усыновленный) в таком браке. Разрешение на временное проживание может быть аннулировано в случае, если брак расторгнут или признан судом недействительным, если иностранец лишен родительских прав, ограничен в них либо сведения о данном иностранном гражданине исключены из записи акта о рождении ребенка.
Также уточняются нормы о выдаче вида на жительство без получения разрешения на временное проживание. В частности, они будут распространяться на иностранцев, имеющих ребенка — гражданина РФ, постоянно проживающего в России, другой родитель которого имеет гражданство РФ. При этом необходимо наличие подтвержденных в судебном порядке фактов совместного проживания в России данного иностранного гражданина с таким ребенком и участия в его содержании, воспитании или совместного проживания на территории РФ данного иностранного гражданина с матерью (отцом) такого ребенка и ведения общего хозяйства не менее трех лет до дня обращения с заявлением о выдаче вида на жительство.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале отметил, что за принятие закона проголосовали 407 депутатов, воздержавшихся и проголосовавших против не было. «Работа над совершенствованием миграционной политики продолжается. На рассмотрении еще 6 законопроектов, которые обсуждали с вами ранее», — написал он.