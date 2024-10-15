Госдума приняла закон по противодействию фиктивным бракам с иностранцами

Также уточняются нормы о выдаче вида на жительство без получения разрешения на временное проживание. В частности, они будут распространяться на иностранцев, имеющих ребенка — гражданина РФ, постоянно проживающего в России, другой родитель которого имеет гражданство РФ. При этом необходимо наличие подтвержденных в судебном порядке фактов совместного проживания в России данного иностранного гражданина с таким ребенком и участия в его содержании, воспитании или совместного проживания на территории РФ данного иностранного гражданина с матерью (отцом) такого ребенка и ведения общего хозяйства не менее трех лет до дня обращения с заявлением о выдаче вида на жительство.