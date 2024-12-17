Госдума приняла закон об обязательной регистрации построенных домов

По новым правилам застройщики обязаны отправлять документы на квартиры, а также машино-места в уже построенных новостройках для постановки на кадастровый учет. По действующим нормам застройщик имеет право подать заявление на постановку на кадастровый учет квартиры дольщика даже без наличия доверенности на эти действия. После завершения процедуры застройщик должен передать дольщику выписку из ЕГРН, в которой будет обозначен факт регистрации квартиры в базе Росреестра. Однако никаких конкретных сроков совершения таких действий закон не оговаривает.