Госдума приняла закон об обязательной регистрации построенных домов

Как пояснили в пресс-службе Росреестра, который является автором поправок, существующий порядок эксплуатации зданий и сооружений не обязывает собственников ставить их на кадастровый учет и осуществлять регистрацию прав. В то же время, по оценкам ведомства, в каждом регионе находится от 1 тыс. до 5 тыс. жилых домов, которые не зарегистрированы. Меры, обязывающие регистрировать построенные дома, в законе сейчас не предусмотрены, новый закон должен устранить этот пробел.
«Законом вводится принцип “построил — оформи”, в соответствии с которым эксплуатировать построенные здания и сооружения можно будет только после их оформления. Граждане смогут это сделать в том числе с использованием упрощенного порядка оформления прав на бытовую недвижимость (например, в рамках дачной амнистии)», — пояснил руководитель ведомства Олег Скуфинский. Кроме того, доступны электронные сервисы, помогающие подготовить и направить документы, необходимые для получения соответствующих услуг Росреестра, добавил Скуфинский.
По его словам, регистрация построенных объектов необходима для защиты прав на объект. Без этой процедуры собственник фактически не является таковым. «Это определенная угроза защиты имущественных прав, которая становится очевидной при наступлении ЧС, изъятии земельного участка для государственных нужд или в ходе земельного или имущественного спора. В таких ситуациях доказать наличие права на недвижимость становится серьезной проблемой», — пояснил Олег Скуфинский.
Обязательная регистрация новостроек
По новым правилам застройщики обязаны отправлять документы на квартиры, а также машино-места в уже построенных новостройках для постановки на кадастровый учет. По действующим нормам застройщик имеет право подать заявление на постановку на кадастровый учет квартиры дольщика даже без наличия доверенности на эти действия. После завершения процедуры застройщик должен передать дольщику выписку из ЕГРН, в которой будет обозначен факт регистрации квартиры в базе Росреестра. Однако никаких конкретных сроков совершения таких действий закон не оговаривает.
Принятый парламентариями закон устраняет этот пробел. Теперь застройщики обязаны передать документы на регистрацию не позднее чем через 30 дней после подписания акта приема-передачи квартиры. Причем не важно, какой именно акт будет подписан: двусторонний (между дольщиком и застройщиком) или односторонний (который подписывает лишь застройщик, если дольщик по какой-то причине не может принять квартиру в установленный срок).
В Росреестре считают, что нововведение избавит покупателей новостроек от лишних временных и трудовых затрат. Документы будут подаваться в электронном виде без затрат граждан на изготовление электронной цифровой подписи.
Обязательное определение границ участка
По новым правилам также нельзя будет заключить сделки в отношении земельного участка или расположенных на нем здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, если его границы не определены в Росреестре. В таком случае регистрация сделки будет приостановлена. Также приостановят учет и регистрацию права на здания и сооружения, построенные на таком участке.
Как пояснили в Росреестре, отсутствие у участка точных границ зачастую приводит к большим проблемам при его использовании. Например, человек купил участок, а в будущем выяснится, что при установлении границ есть давний спор с соседом по общей границе. Таким образом, закон защитит новых правообладателей земельных участков от возможных проблем с определением фактического местоположения их границ.
Поправки должны вступить в силу с 1 марта 2025 года. Сейчас документ проходит рассмотрение у сенаторов, а затем должен быть утвержден президентом.