Госдума приняла закон о подтверждении возраста через Max при покупке алкоголя

Закон закрепляет возможность использования многофункционального сервиса обмена информацией (мессенджер Max) для подтверждения возраста при покупке табачной и алкогольной продукции, безалкогольных тонизирующих напитков, газовых баллонов, а также при участии в лотереях, посещении зрелищных мероприятий и покупке информационной продукции.
Также закон предусматривает, что сайты с предложениями об онлайн-продаже табачной продукции могут быть заблокированы без суда — как это делается при продаже алкоголя. Владельцев сайтов обяжут отслеживать появление предложений об онлайн-продаже табачной и никотинсодержащей продукции на их площадках.