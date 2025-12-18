Популярные темы
Госдума приняла закон о подтверждении возраста через Max при покупке алкоголя

Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон, который закрепляет возможность подтверждения возраста через мессенджер Max при покупке алкоголя, табака и энергетиков.

Источник: РИА "Новости"

Закон закрепляет возможность использования многофункционального сервиса обмена информацией (мессенджер Max) для подтверждения возраста при покупке табачной и алкогольной продукции, безалкогольных тонизирующих напитков, газовых баллонов, а также при участии в лотереях, посещении зрелищных мероприятий и покупке информационной продукции.

Также закон предусматривает, что сайты с предложениями об онлайн-продаже табачной продукции могут быть заблокированы без суда — как это делается при продаже алкоголя. Владельцев сайтов обяжут отслеживать появление предложений об онлайн-продаже табачной и никотинсодержащей продукции на их площадках.

Государственная дума: как устроен главный законодательный орган России
Государственная дума — это сердце законотворчества в России. Именно здесь создаются федеральные законы, которые касаются жизни каждого гражданина: от образования и медицины до налогов и внешней политики. В статье разберем, как устроена Дума, кто в ней работает, как проходят выборы и как рождаются новые законы.
