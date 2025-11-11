Госдума приняла закон о целевом обучении бюджетников-медиков

Если одна из сторон договора о целевом обучении не выполнит свои обязательства, то она выплачивает компенсацию за обучение и штраф в двукратном размере компенсации за обучение. Компенсация за обучение зачисляется в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации. Порядок выплаты указанных штрафа и компенсации за обучение, порядок определения их размера и зачисления в федеральный бюджет устанавливаются правительством Российской Федерации в положении о целевом обучении, в бюджет субъекта Российской Федерации или местный бюджет — органами государственной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления.