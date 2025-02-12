Госдума приняла в первом чтении законопроект эксперимента с ОГЭ

Госдума приняла в первом чтении законопроект о сдаче ОГЭ только по русскому языку и математике, говорится на сайте нижней палаты парламента. Изменения коснутся пяти регионов страны.
Особый порядок проведения ОГЭ и приема на обучение по программам среднего образования и среднего профессионального образования (СПО) в 2025 году установят в пяти субъектах: Москве и Санкт-Петербурге, в Ростовской и Тюменской областях, а также в Республике Северная Осетия — Алания. Для получения аттестата в этих регионах сдавать обязательно ОГЭ только по русскому языку и математике, а не по четырем предметам.
При этом проект не отменяет обязательной нормы по сдаче четырех экзаменов на итоговой аттестации по итогам окончания 9-го класса для тех детей, которые решили продолжить обучение в школе. По мнению авторов законопроекта, нужно оставить для сдачи только те предметы, которые обеспечивают получение аттестата и прием в училища среднего профессионального образования.
«Если он покажет свою эффективность, то в дальнейшем можно распространить его по всей стране», — отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Также инициатива предусматривает раздельное определение числа бюджетных мест в ссузах (среднее специальное учебное заведение) для выпускников 9-х классов, завершивших обучение в своем регионе, и для прибывших из других субъектов, чтобы гарантировать поступление на бюджет местных абитуриентов.
«Таким образом, мы не потеряем ни одного ребенка — все ребята, которые хотят получить специальности, выучиться на востребованные профессии, смогут это сделать в региональных колледжах. Причем бесплатно, на бюджетной основе», — считает вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.
Ученикам, которые желают продолжить обучение в школе, как и прежде, до 1 марта необходимо определиться с двумя предметами по выбору, которые они будут сдавать помимо обязательных — русского языка и математики.
ОГЭ
Обязательный государственный экзамен (ОГЭ) — это форма оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. Это часть государственной итоговой аттестации (ГИА), он обязателен для сдачи после завершения программы основного общего образования, то есть девяти классов обучения.
Чтобы получить аттестат, школьнику необходимо сдать итоговое собеседование по русскому языку и сдать ОГЭ по четырем предметам: двум обязательным и двум по выбору (физика, химия, биология, литература, география, история, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), обществознание и иностранные языки — английский, французский, немецкий и испанский).