Госдума приняла в первом чтении законопроект эксперимента с ОГЭ

Особый порядок проведения ОГЭ и приема на обучение по программам среднего образования и среднего профессионального образования (СПО) в 2025 году установят в пяти субъектах: Москве и Санкт-Петербурге, в Ростовской и Тюменской областях, а также в Республике Северная Осетия — Алания. Для получения аттестата в этих регионах сдавать обязательно ОГЭ только по русскому языку и математике, а не по четырем предметам.