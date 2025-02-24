Госдума предлагает упростить выбор двойных фамилий для молодоженов

Например, если Андрей Антонов и Анна Иванова решат узаконить свои отношения, Андрей сможет сохранить свою фамилию, а Анна — стать Ивановой-Антоновой. Это нововведение решает проблему, с которой сталкиваются многие пары: сейчас, если один из супругов хочет оставить свою фамилию, а другой — взять двойную, это невозможно сделать сразу при регистрации. В результате молодожены вынуждены проходить дополнительные процедуры смены имени и менять документы, что требует времени и сил, передает Парламентская газета.
По словам Горячевой, новый законопроект устранит эту бюрократическую волокиту и сделает процесс более логичным и удобным. «Это небольшое, но важное обновление семейного законодательства», — отметила она. Важно, что сейчас у супругов могут быть разные фамилии, и таких пар становится всё больше. Это не создает проблем для государственных органов, а, наоборот, может снизить нагрузку на ЗАГСы, поскольку процедура смены фамилии после замужества станет ненужной.
Новый механизм не затрагивает основные процессы, а просто убирает устаревшие ограничения. Он расширяет список доступных вариантов, которые можно выбрать сразу при регистрации брака, без необходимости подачи дополнительных заявлений и лишних походов по инстанциям.
Что касается выбора фамилии для ребенка, то этот порядок остается прежним: родители так же будут определять фамилию по общему согласию. Если они решат дать ребенку двойную фамилию, это будет возможно в рамках действующего законодательства.
Горячева подчеркнула, что законопроект был разработан в ответ на запросы граждан. «Мы стремимся сделать законы более удобными и соответствующими потребностям людей. В условиях быстро меняющегося мира и технологий мы должны адаптироваться и обновлять законодательство», — добавила она.