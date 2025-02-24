Госдума предлагает упростить выбор двойных фамилий для молодоженов

По словам Горячевой, новый законопроект устранит эту бюрократическую волокиту и сделает процесс более логичным и удобным. «Это небольшое, но важное обновление семейного законодательства», — отметила она. Важно, что сейчас у супругов могут быть разные фамилии, и таких пар становится всё больше. Это не создает проблем для государственных органов, а, наоборот, может снизить нагрузку на ЗАГСы, поскольку процедура смены фамилии после замужества станет ненужной.