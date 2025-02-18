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Госдума предлагает сделать бесплатным обучение по рабочим специальностям

Депутаты Госдумы выдвинули инициативу сделать обучение по всем рабочим специальностям бесплатным. Кроме того, они хотят гарантировать трудоустройство выпускников по полученной профессии. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

«Для реализации последнего предложения депутатами подготовлен законопроект. Планируем рассмотреть его в марте», — отметил Володин.

Также в марте планируется обсудить проект, касающийся переподготовки педагогов и повышения их квалификации исключительно в государственных учреждениях. Володин напомнил, что на прошлой неделе в Госдуме активно обсуждали новую Стратегию развития образования, разрабатываемую правительством.

«По итогам рассмотрения подготовили правительству ряд предложений, среди которых… необходимость разработки комплекса мер по формированию сбалансированной учебной и воспитательной нагрузки на учеников; считаем правильным закрепить ключевую роль учителя в образовательном процессе, определив цифровые и дистанционные форматы исключительно в качестве вспомогательных», — добавил он.

Кроме того, Госдума предлагает создать более комфортные условия для работы педагогов, уменьшая документационную и учебную нагрузку, а также повышая престиж профессии учителя. Депутаты также обсудили вопросы оплаты труда педагогов и разработку мер защиты учителей от физического и психологического давления, включая угрозы в интернете.

Володин подчеркнул, что депутаты предлагают передать управление школами с муниципального уровня на региональный и создать новую систему подготовки кадров, основываясь на реальных потребностях рынка. Особое внимание планируется уделить обучению инженеров, медицинских работников и педагогов.

Ранее сообщалось, что первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по просвещению Яна Лантратова предлагает сделать бесплатным получение второго высшего образования для востребованных профессий на рынке России.