Госдума предлагает сделать бесплатным обучение по рабочим специальностям

Кроме того, Госдума предлагает создать более комфортные условия для работы педагогов, уменьшая документационную и учебную нагрузку, а также повышая престиж профессии учителя. Депутаты также обсудили вопросы оплаты труда педагогов и разработку мер защиты учителей от физического и психологического давления, включая угрозы в интернете.