Госдума предлагает сделать бесплатным обучение по рабочим специальностям

«Для реализации последнего предложения депутатами подготовлен законопроект. Планируем рассмотреть его в марте», — отметил Володин.
Также в марте планируется обсудить проект, касающийся переподготовки педагогов и повышения их квалификации исключительно в государственных учреждениях. Володин напомнил, что на прошлой неделе в Госдуме активно обсуждали новую Стратегию развития образования, разрабатываемую правительством.
«По итогам рассмотрения подготовили правительству ряд предложений, среди которых… необходимость разработки комплекса мер по формированию сбалансированной учебной и воспитательной нагрузки на учеников; считаем правильным закрепить ключевую роль учителя в образовательном процессе, определив цифровые и дистанционные форматы исключительно в качестве вспомогательных», — добавил он.
Кроме того, Госдума предлагает создать более комфортные условия для работы педагогов, уменьшая документационную и учебную нагрузку, а также повышая престиж профессии учителя. Депутаты также обсудили вопросы оплаты труда педагогов и разработку мер защиты учителей от физического и психологического давления, включая угрозы в интернете.
Володин подчеркнул, что депутаты предлагают передать управление школами с муниципального уровня на региональный и создать новую систему подготовки кадров, основываясь на реальных потребностях рынка. Особое внимание планируется уделить обучению инженеров, медицинских работников и педагогов.
Ранее сообщалось, что первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по просвещению Яна Лантратова предлагает сделать бесплатным получение второго высшего образования для востребованных профессий на рынке России.