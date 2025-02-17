Госдума предлагает предоставлять дома многодетным семьям

«Правильно будет давать многодетным семьям дома для проживания, потому что дом для проживания всегда большей площади, там есть свой приусадебный участок для минимальных активностей. Это более приоритетно для многодетных, потому что большая семья в квартире всегда будет испытывать сложности. К сожалению, 200-метровые квартиры мы не можем давать, это нереализуемо», — отметил Милонов в разговоре с NEWS.ru.