Госдума предлагает предоставлять дома многодетным семьям

«Правильно будет давать многодетным семьям дома для проживания, потому что дом для проживания всегда большей площади, там есть свой приусадебный участок для минимальных активностей. Это более приоритетно для многодетных, потому что большая семья в квартире всегда будет испытывать сложности. К сожалению, 200-метровые квартиры мы не можем давать, это нереализуемо», — отметил Милонов в разговоре с NEWS.ru.
Депутат обратил внимание, что предоставление просторного жилья многодетным семьям — это важный социальный шаг. Однако он считает, что такая мера должна быть справедливой. При распределении жилья важно учитывать не только количество членов семьи, но и их статус, а также время проживания в стране.
«Конечно, надо смотреть на то, откуда семья приехала. Если это мигранты, которые только получили гражданство, и они получают жилье, это несправедливо по сравнению с теми людьми, которые родились в России и тоже стоят в очереди», — заключил он.
Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась в правительство Российской Федерации с инициативами, направленными на поддержку многодетных семей. В числе предложенных мер — льготные кредиты на покупку автомобилей и прогрессивный размер материнского капитала.