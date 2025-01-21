Госдума повысила до 2 млн рублей штрафы за продажу детям вейпов и сигарет

Законопроект был внесен на рассмотрение 28 ноября группой из более чем 80 депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. В пояснительной записке к проекту необходимость увеличения штрафов объяснялась многочисленными нарушениями законодательства в магазинах с табачной продукцией, а также растущим спросом на вейпы среди подростков. По представленным в документе данным, около 26% подростков в возрасте от 11 до 17 лет пользуются электронными сигаретами, в группе 16−17 лет — 44,7%.