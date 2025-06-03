Госдума поддержит полный запрет на продажу вейпов в России

В Госдуме поддержат полный запрет продажи электронных устройств для потребления никотинсодержащей продукции, если такая инициатива поступит от правительства. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, подчеркнув, что законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке.
«Вред здоровью от вейпов очевиден: в жидкостях к ним содержатся тяжелые металлы, при парении образуются токсичные соединения — увеличивается риск развития тяжелых заболеваний. Испарения вредны и для окружающих», — подчеркнул Володин.
Таким образом Володин поддержал министра промышленности и торговли Антона Алиханова, который накануне заявил о личном желании тотального запрета вейпов.
«Я просто вижу, на кого ориентирована эта продукция, как она рекламируется и на кого нацелена. Моя личная позиция — запретами и ограничениями, конечно, регулировать все на свете нельзя, но вейпы, наверное, для меня лично — исключение. Я лично за тотальный запрет», — сказал Алиханов.
В апреле 2023 года Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Согласно поправкам в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» лицам, не достигшим 18-летнего возраста, нельзя продавать любые вейпы, в том числе безникотиновые.
Кроме того, закон запрещает продажу жидкостей для вейпов, в которых содержатся ароматизаторы или добавки, усиливающие никотиновую зависимость, в том числе безникотиновых. Ограничение распространяется на вещества, «созданные для повышения привлекательности этой продукции». Ужесточились правила продажи. Документ гласит, что продажа устройств для потребления никотинсодержащей продукции должна производиться исключительно в специальных магазинах.
В феврале 2025 года были увеличены административные штрафы за реализацию подросткам никотиносодержащей продукции и устройств для ее потребления, введена уголовная ответственность за их неоднократную продажу несовершеннолетним.
«Даже под угрозой ответственности недобросовестные торговцы все равно продают подросткам жидкий яд. Поэтому только полный запрет и ликвидация вейпов с прилавков помогут защитить детей от их пагубного воздействия», — отметил Вячеслав Володин.
Согласно опросу SuperJob, проведенному в сентябре 2023 года, за последние несколько лет доля никотинозависимых россиян, курящих вейпы, увеличилась почти в три раза. 21% респондентов признались, что используют только электронные испарители, 16% курят и вейпы, и обычные сигареты. В 2019 году таких людей было меньше — 8 и 12% соответственно.
Вейпами больше пользуются женщины (33%), чем мужчины (14%), причем больше всего электронные испарители предпочитают россияне до 34 лет. Опрошенные старше 45 лет курят обычные табачные изделия — сигареты, сигары и трубки.