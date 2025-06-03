Госдума поддержит полный запрет на продажу вейпов в России

«Я просто вижу, на кого ориентирована эта продукция, как она рекламируется и на кого нацелена. Моя личная позиция — запретами и ограничениями, конечно, регулировать все на свете нельзя, но вейпы, наверное, для меня лично — исключение. Я лично за тотальный запрет», — сказал Алиханов.