Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдума отклонила законопроект об отмене ЕГЭ

Государственная дума на пленарном заседании отклонила межфракционный законопроект, который предусматривал замену ЕГЭ выпускными экзаменами по школьным предметам, следует из карточки закона.

Источник: Аргументы и факты

Законопроект внесли в Госдуму в июне 2024 года. Впоследствии комитет Госдумы по просвещению предложил принять законопроект к рассмотрению.

Авторы документа — депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия — За правду», а также сенатор Елена Афанасьева. ЕГЭ ввели в 2009 году во всех школах для того, чтобы искоренить коррупцию в школах и вузах, обеспечить единую систему оценки качества образования, доступность высшего образования для детей из сельской местности и малообеспеченных семей, напомнили авторы проекта. Однако, по их мнению, это «не приносит ожидаемых результатов».

По мнению авторов законопроекта, «содержание ЕГЭ оторвано от школьного курса», а родителям приходится тратить деньги на репетиторов для своих детей, что становится непосильно для многих семей. Кроме того, авторы документа напомнили о случаях подростковых суицидов и «морального унижения» перед сдачей этих экзаменов.

Вместе с тем весной 2023 года президент Владимир Путин не согласился с мнением, что отмена ЕГЭ поможет школьникам. По его словам, существующий формат экзамена открывает возможности для очень многих детей с периферии.