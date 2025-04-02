Госдума отклонила законопроект об отмене ЕГЭ

Авторы документа — депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия — За правду», а также сенатор Елена Афанасьева. ЕГЭ ввели в 2009 году во всех школах для того, чтобы искоренить коррупцию в школах и вузах, обеспечить единую систему оценки качества образования, доступность высшего образования для детей из сельской местности и малообеспеченных семей, напомнили авторы проекта. Однако, по их мнению, это «не приносит ожидаемых результатов».