Госдума отклонила проект о включении 31 декабря в перечень нерабочих дней

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, которым предлагается включить 31 декабря в перечень нерабочих праздничных дней.
Законопроектом предлагается включить 31 декабря в перечень нерабочих праздничных дней, одновременно исключив из новогодних каникул 8 января, при этом общее число нерабочих праздничных дней сохраняется прежним.
По мнению авторов проекта, многолетняя практика показывает, что если 31 декабря выпадает на рабочий день, то трудовые функции выполняются не в полном объеме, многие работники в этот день берут отгулы, оформляют отпуска без содержания с тем, чтобы подготовиться к Новому году вместе с родными и близкими, о необходимости и важности отнесения 31 декабря к нерабочим праздничным дням свидетельствуют обращения граждан и организаций, а также многочисленные законопроекты по данному вопросу, внесенные в разные периоды в Госдуму.