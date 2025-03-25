Госдума одобрила законопроект о внесудебном порядке взыскания налогового долга

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о внесудебном взыскании долгов по налогам и сборам с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. При этом сохранен судебный контроль, если требования налоговых органов не являются однозначными. Документ, предложенный правительством РФ, вносит изменения в Налоговый кодекс и закон «Об исполнительном производстве».
В случае принятия в окончательном чтении законопроект вступит в силу с 1 ноября этого года, но не раньше, чем через месяц после его официального опубликования.
В настоящее время внесудебный порядок взыскания долгов касается только организаций и индивидуальных предпринимателей. Уточняется, что действующий судебный порядок взыскания с физических лиц не отменяется, но будет ограничен небольшим количеством долгов на различных стадиях оспаривания.
Ранее «Роснефть» установила рекорд по налоговым выплатам. В 2024 году общий объем уплаченных налогов и платежей компании в бюджет России превысил 6,1 трлн рублей, что составляет 17% доходов федерального бюджета.