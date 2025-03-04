Госдума одобрила штрафы за продажу энергетиков детям

«Для граждан штраф составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц от 100 тысяч до 200 тысяч рублей», — говорится на сайте ГД. Также для юридических лиц сумма штрафа составит 300−500 тысяч рублей. Законопроектом предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей 14.16.1.