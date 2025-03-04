Госдума одобрила штрафы за продажу энергетиков детям

На пленарном заседании Госдумы в первом чтении был принят законопроект, который предлагает установить штрафы до 500 тысяч рублей за продажу детям безалкогольных тонизирующих напитков. Соответствующая информация размещена на сайте ГД.
«Для граждан штраф составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц от 100 тысяч до 200 тысяч рублей», — говорится на сайте ГД. Также для юридических лиц сумма штрафа составит 300−500 тысяч рублей. Законопроектом предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей 14.16.1.
Законопроект о штрафах за продажу энергетиков детям ранее внесли в Госдуму группа депутатов. Председатель ГД Вячеслав Володин сообщил об этом конце 2024 года, пишет MK.RU.