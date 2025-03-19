Госдума одобрила проект о внесудебной блокировке сайтов с продажами табака

Также авторы проекта указывают на то, что действующие правила, касающиеся продажи алкоголя, не обязывают владельцев сайтов и интернет-ресурсов выявлять и предотвращать распространение предложений о реализации табачной продукции. В результате этого владельцы сайтов не всегда обращают внимание на данный противоправный контент, а процесс его удаления через обращения в Роспотребнадзор и Роскомнадзор оказывается длительным и сложным.