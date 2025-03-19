Госдума одобрила проект о внесудебной блокировке сайтов с продажами табака

Авторы пояснительной записки к законопроекту подчеркивают, что существует эффективный механизм внесудебной блокировки интернет-ресурсов, предлагающих алкоголь, который уже установлен федеральным законом № 149-ФЗ. В рамках борьбы с розничной продажей табачной и никотинсодержащей продукции дистанционным способом предлагается ввести норму, направленную на предотвращение распространения информации о продаже табака и никотинсодержащих товаров в интернете, рассказали в РИА Новости.
Также авторы проекта указывают на то, что действующие правила, касающиеся продажи алкоголя, не обязывают владельцев сайтов и интернет-ресурсов выявлять и предотвращать распространение предложений о реализации табачной продукции. В результате этого владельцы сайтов не всегда обращают внимание на данный противоправный контент, а процесс его удаления через обращения в Роспотребнадзор и Роскомнадзор оказывается длительным и сложным.
Как отмечается в пояснительной записке, судебная блокировка интернет-сайтов за продажу табачной и никотинсодержащей продукции может занимать до трех месяцев. Поэтому авторы законопроекта предлагают использовать механизм внесудебной блокировки для сайтов, предлагающих табачную продукцию, аналогично тому, как это сейчас делается в отношении онлайн-продажи алкоголя.
Ранее правительство РФ ввело ограничение использования ряда добавок в некурительных табачных изделиях, в том числе в жевательном и нюхательном табаке.