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Госдума одобрила проект о внесудебной блокировке сайтов с продажами табака

На пленарном заседании Госдумы в первом чтении принят законопроект, касающийся внесудебной блокировки сайтов с продажей табака. Такая процедура будет занимать до трех месяцев.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

Авторы пояснительной записки к законопроекту подчеркивают, что существует эффективный механизм внесудебной блокировки интернет-ресурсов, предлагающих алкоголь, который уже установлен федеральным законом № 149-ФЗ. В рамках борьбы с розничной продажей табачной и никотинсодержащей продукции дистанционным способом предлагается ввести норму, направленную на предотвращение распространения информации о продаже табака и никотинсодержащих товаров в интернете, рассказали в РИА Новости.

Также авторы проекта указывают на то, что действующие правила, касающиеся продажи алкоголя, не обязывают владельцев сайтов и интернет-ресурсов выявлять и предотвращать распространение предложений о реализации табачной продукции. В результате этого владельцы сайтов не всегда обращают внимание на данный противоправный контент, а процесс его удаления через обращения в Роспотребнадзор и Роскомнадзор оказывается длительным и сложным.

Как отмечается в пояснительной записке, судебная блокировка интернет-сайтов за продажу табачной и никотинсодержащей продукции может занимать до трех месяцев. Поэтому авторы законопроекта предлагают использовать механизм внесудебной блокировки для сайтов, предлагающих табачную продукцию, аналогично тому, как это сейчас делается в отношении онлайн-продажи алкоголя.

Ранее правительство РФ ввело ограничение использования ряда добавок в некурительных табачных изделиях, в том числе в жевательном и нюхательном табаке.