Госдума одобрила голосование через «Госуслуги» на собраниях жильцов

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о праве жильцов многоквартирных домов (МКД) голосовать на общих собраниях через портал «Госуслуги». Принятый закон вносит изменения в Жилищный кодекс.
Законодательные изменения вводят централизованную систему для онлайн-собраний и дистанционного голосования по их итогам. Жильцы многоквартирных домов смогут использовать общую форму для проведения голосования, а также для подачи предложений по повестке общего собрания.
В законе уточняется, что за десять дней до проведения собрания его администратор обязан разместить соответствующую информацию на досках объявлений в подъездах или около дома.
Авторы закона считают, что электронное голосование через «Госуслуги» не только упростит проведение общих собраний, но также обеспечит их прозрачность, удобство и безопасность.
Летом прошлого года Госдума приняла закон, вводящий обязательную персональную идентификацию администраторов общих собраний собственников в многоквартирных жилых домах. Основная цель изменений — борьба с поддельными протоколами общих собраний собственников. Теперь при проведении собрания в протоколе фиксируются фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место постоянного проживания, контактный номер телефона, а также адрес электронной почты администратора собрания.