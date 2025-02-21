Госдума обсудит будущее дистанционного обучения в медицине

Стоимость курсов повышения квалификации еще ниже — всего четыре-пять тысяч рублей. Однако председатель Госдумы обеспокоен тем, что такое обучение может негативно сказаться на пациентах, так как качество медицинской помощи может снизиться. Володин подчеркнул важность постоянного совершенствования врачей и среднего медицинского персонала, а также освоения новых методов диагностики и лечения.