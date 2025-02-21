Госдума обсудит будущее дистанционного обучения в медицине

«Интернет пестрит объявлениями, что получить дополнительное образование врачам, среднему медперсоналу можно буквально не вставая с дивана, а удостоверение или сертификат доставят на дом. Чтобы терапевту переквалифицироваться в стоматолога или акушера-гинеколога, достаточно заплатить 20 тысяч рублей фирме — и необходимое свидетельство об образовании готово», — рассказал Володин.
По его словам, каждый год около миллиона медицинских работников проходят курсы повышения квалификации, а от 70 до 90 тысяч — программы переподготовки. Многие из этих курсов предлагают частные компании, и большинство из них проводятся дистанционно.
Стоимость курсов повышения квалификации еще ниже — всего четыре-пять тысяч рублей. Однако председатель Госдумы обеспокоен тем, что такое обучение может негативно сказаться на пациентах, так как качество медицинской помощи может снизиться. Володин подчеркнул важность постоянного совершенствования врачей и среднего медицинского персонала, а также освоения новых методов диагностики и лечения.
В связи с этим в Госдуме рассматривают возможность улучшения качества образования медицинских работников. Это включает в себя пересмотр подходов к созданию учебных программ и ужесточение требований к лицензированию образовательных учреждений.
«Получать новую квалификацию или специализацию невозможно онлайн без практических занятий в университетских центрах, колледжах, научных учреждениях, где есть клиническая база. Поэтому считаем правильным на следующей неделе обсудить вопрос о целесообразности применения электронного и дистанционного обучения при реализации программ медицинского и фармацевтического образования», — заключил Володин.