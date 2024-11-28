Госдума изучит проект об обязательной консультации психолога при разводе

«В нашей стране очень легко развестись, просто подать электронное заявление. При этом стоит только задуматься, как много семей можно было бы спасти. Для этого порой нужна поддержка и помощь специалиста, например, психолога. В таком вопросе спешка только вредит, а время, наоборот, помогает расставлять всё на свои места и даёт дополнительные возможности для примирения», — сказал он РИА Новости.