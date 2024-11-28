Госдума изучит проект об обязательной консультации психолога при разводе

Соавторами законопроекта выступили вице-спикер ГД Анна Кузнецова, глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев, сенатор РФ Дмитрий Перминов.
«Законопроект будет рассмотрен в первом чтении в декабре», — сказал Антропенко.
По данным Метелева, Россия входит в топ-3 стран по числу бракоразводных процессов: на десять браков приходится семь разводов.
«В нашей стране очень легко развестись, просто подать электронное заявление. При этом стоит только задуматься, как много семей можно было бы спасти. Для этого порой нужна поддержка и помощь специалиста, например, психолога. В таком вопросе спешка только вредит, а время, наоборот, помогает расставлять всё на свои места и даёт дополнительные возможности для примирения», — сказал он РИА Новости.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действующим семейным законодательством предусматривается, что суд при рассмотрении дела о расторжении брака при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака вправе принять меры к примирению супругов и назначить им срок для примирения в пределах трех месяцев.
Проектом федерального закона вводится обязанность суда применить указанные меры при расторжении брака супругами, имеющими общих несовершеннолетних детей.
Законопроект не влечет излишнего вмешательства государства в жизнь семьи: в случае отказа от реализации мер по примирению или недостижения их целей, брак будет расторгнут по истечении трех месяцев. Принятие законопроекта позволит укрепить институт брака и снизить число разводов семей с детьми, отмечают авторы.