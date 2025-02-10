Госдума и правительство обсудят стратегию развития образования

Президент также упомянул, что нехватка учителей математики составляет 33,2%, а физики — 24,1%. Эти проблемы сохраняются уже восемь лет. Володин добавил, что только около 10% преподавателей — молодые специалисты, тогда как количество учителей старше 65 лет растёт. «Спасибо им и низкий поклон за то, что они продолжают работать. Их просто некем будет заменить в случае, если они решат уйти,» — отметил Володин.