Госдума и правительство обсудят стратегию развития образования

«Вначале повышается качество образования. Затем на этой основе развиваются технологии, растёт экономика — страна укрепляет свои позиции. И наоборот: государство теряет их, когда снижается уровень образования. Подчеркну, именно сначала повышение качества образования, а только потом развитие технологий и рост экономики,» — написал Володин в своем телеграм-канале.
Он отметил, что на недавнем заседании Совета по науке и образованию президент России Владимир Путин акцентировал внимание на проблемах в сфере образования.
По словам Володина, министерства, обсуждая кадровую ситуацию в образовании, уверяли, что у них «всё хорошо». Однако они учитывали только совместителей и тех, кто после переквалификации преподаёт несколько разных предметов, что «не даёт объективной картины».
Президент также упомянул, что нехватка учителей математики составляет 33,2%, а физики — 24,1%. Эти проблемы сохраняются уже восемь лет. Володин добавил, что только около 10% преподавателей — молодые специалисты, тогда как количество учителей старше 65 лет растёт. «Спасибо им и низкий поклон за то, что они продолжают работать. Их просто некем будет заменить в случае, если они решат уйти,» — отметил Володин.
Он подчеркнул, что в системе образования накопилось много вопросов, и важно подходить к этой теме с объективностью и самокритикой. «Поймём, в чём проблема, — придёт и решение. Жду ваших предложений по обсуждаемой теме. Она непростая,» — заключил Володин.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил кабмину обсудить целесообразность введения оценки за поведение в школах.