Госдума готовит новые ужесточения по мигрантам

Вячеслав Володин заявил об ужесточении миграционного законодательства.

Источник: РИА "Новости"

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о подготовке пакета законодательных инициатив, касающихся изменения миграционной политики России. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. По словам спикера, предложения затронут порядок медицинского освидетельствования иностранных граждан, взаимодействие ведомств и усиление ответственности за нарушения в этой сфере.

«Ввести административную ответственность за уклонение иностранных граждан от медосвидетельствования, предусмотрев за это правонарушение штраф с возможностью выдворения по решению суда», — написал Володин на своем канале. Согласно озвученным планам, срок, в течение которого иностранные граждане обязаны пройти медосвидетельствование после въезда в Россию на срок более трех месяцев, предлагается сократить с 90 до 30 дней.

Медицинские организации обяжут в обязательном порядке передавать сведения в МВД России — о выданных заключениях, а в Роспотребнадзор — о выявлении у мигрантов инфекционных заболеваний. Ранее власти уже усилили контроль за въездом и пребыванием иностранных граждан: в московских аэропортах проводится эксперимент по сбору биометрических данных мигрантов на границе. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также выступал за тотальный контроль над миграцией.

