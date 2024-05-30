Госархив опубликовал доклад первого человека в открытом космосе

Российский госархив научно-технической документации (РГАНТД) впервые полностью опубликовал доклад о выходе в открытый космос советского космонавта Алексея Леонова к его 90-летию.
18 марта 1965 года на втором витке, через полтора часа после старта, Леонов покинул корабль «Восход-2» и совершил первый в истории выход в открытый космос, выйдя за борт с помощью гибкой шлюзовой камеры. Первым пилотом аппарата был Павел Беляев.
РГАНТД хранит доклад экипажа космического корабля «Восход-2» Государственной комиссии от 22 марта 1965 года в фонде Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.
«Когда открылся люк, мне очень хотелось быстро выскочить и посмотреть, что там. Я все время запрашивал командира “Я готов, разреши выйти”. Он отвечал: “Подожди, не торопись, будет дана команда”. И вот, когда мы подошли к Черному морю, как я потом понял, я вышел», — рассказал Леонов на заседании комиссии.
Самым неожиданным для космонавта во время выхода оказался яркий солнечный свет за бортом корабля и чувство тепла на лице: «Командир, когда открыл шлюзовую камеру, то сразу что бросилось — яркий такой свет электросварки». По словам Леонова, небо выглядело темно-черным, а звезды были гораздо более яркими, чем при наблюдении с Земли.
Леонов доложил комиссии, что не смог во время выхода сфотографировать «Восход-2». В скафандр был вшит портативный фотоаппарат, но пульт дистанционного управления — манипулятор оторвался во время его выхода из шлюзовой камеры.
Космонавт отметил, что вернулся в шлюз с большим трудом, так как скафандр оказался очень жестким, и ему пришлось прилагать большие усилия, чтобы выполнять необходимые действия.
«Я тренировал кисти рук, и последние занятия перед полетом показали: левая рука — 80 кг, права рука — 90 кг, прибор зашкаливает, и все-таки у меня руки устали», — говорил Леонов.
После завершения миссии «Восход-2» посадка корабля должна была состояться после 17 витков в автоматическом режиме, но автоматика отказала. Экипажу дали команду сажать корабль вручную на 18-м или 22-м витке. Леонов и Беляев сами выбрали нерасчетную точку в 70 км западнее Соликамска и в 180 км к северу от Перми.
Аппарат приземлился 19 марта в полдень по московскому времени. Спустя примерно четыре часа после этого место посадки было обнаружено с гражданского вертолета Пермского авиаотряда. Космонавты развели костер, через 40−50 минут с вертолета им сбросили куртки, топор и ракетницы с тремя ракетами, которые они смогли получить.
Леонов рассказал комиссии, что во время поисково-спасательной операции вертолеты над ними летали слишком быстро, а вещи, которые им скидывали с воздуха, повисали на деревьях. Он также высказал замечания по поводу состава носимого аварийного запаса для космонавтов.
Космонавты находились на месте посадки двое суток, в это время аппарат остывал на морозе. Эвакуация космонавтов состоялась на третьи сутки, 21 марта. В 1965 году за этот полет Леонову было присвоено звание Героя Советского Союза.
В июле 1975 года Леонов второй раз отправился в космос уже как командир космического корабля «Союз-19» по программе совместного с США пилотируемого полета. Тогда впервые в мире прошла стыковка кораблей двух разных стран («Союз» — «Аполлон»). После этого Леонов был награжден еще одной Золотой звездой и орденом Ленина. В октябре 2019 года космонавт умер в возрасте 85 лет.