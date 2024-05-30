Госархив опубликовал доклад первого человека в открытом космосе

В июле 1975 года Леонов второй раз отправился в космос уже как командир космического корабля «Союз-19» по программе совместного с США пилотируемого полета. Тогда впервые в мире прошла стыковка кораблей двух разных стран («Союз» — «Аполлон»). После этого Леонов был награжден еще одной Золотой звездой и орденом Ленина. В октябре 2019 года космонавт умер в возрасте 85 лет.