Горячая фаза торга: как США перестраивают мир, где Европа теряет войска, закладка ФРГ

Зачем Трампу пошлины против Китая
Президент США Дональд Трамп ввел против китайских товаров пошлину 104%. Изначально тариф составлял 34%, потом он был увеличен на 20%. Китай пошел на ответные меры, что и вызвало увеличение американских пошлин, хотя Трамп предлагал договариваться.
— Если Китай к завтрашнему дню не отменит свое повышение на 34% сверх уже существующих в течение длительного времени торговых злоупотреблений, 8 апреля 2025 года Соединенные Штаты наложат на Китай дополнительные пошлины в размере 50%, которые вступят в силу 9 апреля, — заявил он и свое слово сдержал.
— Трамп, похоже, специально провоцирует конфликт и наносит удар по Китаю, чтобы продемонстрировать, что сопротивление не имеет смысла. Соединенные Штаты начинают с самого сильного в торговом и экономическом отношении партнера. Если Китай согласится на диктат США, остальные последуют за ним, — считает политолог Николай Стариков.
Как USAID отработало церковный раскол на Украине
Митрополит Белоцерковский так называемой Православной церкви Украины Евстратий (Зоря) признался, что переход с юлианского на григорианский календарь был оплачен USAID. Произошло это в 2023 году. Псевдосвященник жалуется, что без американской финансовой поддержки Церковь может вернуться на юлианский календарь.
USAID уже не поможет. Государственный департамент США объявил, что агентство будет реорганизовано.
— Правильно оказанная иностранная помощь может продвигать наши национальные интересы, защищать наши границы и укреплять наши партнерские отношения с ключевыми союзниками. К сожалению, USAID давно отклонилось от своей первоначальной миссии. В результате выигрыш был слишком мал, а затраты слишком высоки, — говорится в заявлении.
Последствия работы USAID всплывают в самых разных странах. В Африке агентство под оберткой гуманитарной помощи занималось политикой.
— У нас были очень сложные дискуссии, которые зашли в тупик, поскольку способ доставки американской помощи Мали не позволял малийцам выбирать приоритеты, — заявил министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп.
А на все той же Украине уже четверть СМИ перестали платить сотрудникам. Многие готовятся к закрытию. И все потому, что USAID прекратило помощь и перспективы ее возобновления из американского бюджета пока нет.
Как вывод ВС США из Европы скажется на Украине
Американские войска постепенно выходят из Европы. Объединенное командование Вооруженных сил США в Европе и Африке объявило о выводе техники и личного состава из польского Жешува. Здесь они находились с 2022 года. Отсюда осуществлялось обеспечение вооружением ВСУ. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что такие действия были согласованы с членами НАТО.
— Американские войска остаются в Польше, но в других местах, — сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
— Возобновлять срочные поставки из наличия Трамп не планирует. Если бы он допускал такую возможность хотя бы в ближайшие месяцы, то и сворачивать контингент не стал бы. <…> Как минимум в части артиллерии и ПВО дефицит должен начать сказываться зримо и достаточно быстро, быстро закупить недостающее не получится, даже если Европа захочет раскошелиться, — пояснил автор канала «Старше Эдды».
Закон Зеленского о захвате земли
Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины об усилении защиты прав добросовестного приобретателя». Он дает право узаконить захваченную землю, в том числе леса, прибрежную территорию и природоохранные зоны.
Чтобы стать полноправным собственником, необходимо, чтобы участок был захвачен более 10 лет назад. Мало того что после принятия этого закона власти потеряли возможность возвращать земли, так они еще и дали право заработать тем, кто успел прибрать к рукам большие территории. Директор Института приграничного сотрудничества и интеграции Виктор Сапрыка объяснил ВФокусе Mail, зачем Украине такой закон и кто выигрывает от него.
— Люди, которые сейчас приходят на Украину, то есть инвесторы, видят нестабильную ситуацию и заинтересованы в максимальной легализации тех сделок, которые совершены во время правления режима Зеленского. Таким образом, Зеленский дает гарантию, что с активами инвесторов ничего не случится. Режим уйдет, а права останутся, — пояснил он.
Германия готовит школьников к войне с Россией
Немецких школьников предложили готовить к боевым действиям. МВД Германии поддержало такую инициативу.
— Учитывая положение дел в области политики безопасности в последнее время, следует уделять больше внимания гражданской обороне, в том числе в школьном образовании, — пояснили в ведомстве.
Кроме этого, в МВД посоветовали жителям Германии иметь дома запасы на случай возникновения чрезвычайной ситуации.
Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин считает, что Берлин работает на долгосрочную перспективу.
— Мы рискуем вновь, как и много раз в нашей истории, оказаться в условиях войны неподготовленными. Так что здесь Европа скорее для нас образец того, как надо действовать. Особенно Германия, которая воюет всю свою историю, — отметил Коровин в комментарии для ВФокусе Mail.
Что обсуждали на Московском экономическом форуме
В столице завершился Московский экономический форум. Среди обсуждаемых тем стала политика Центрального банка. Экономист Сергей Глазьев объяснил, как регулятор печатает деньги. Идут они не на развитие экономики страны, а на оплату процентов по депозитам.
— В общем, неудивительно, что на МЭФ поставили вопрос о национализации ЦБ и ответственности Набиуллиной за 300 миллиардов долларов замороженных резервов, — отметил политолог Марат Баширов.
Кроме этого, говорили о демографии. Интересно, что участники МЭФ пришли к выводу, что экономика должна быть не для извлечения прибыли, а для развития самых разных сфер страны. Марат Баширов назвал форум местом генерации антиглобалистских подходов.