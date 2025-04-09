Горячая фаза торга: как США перестраивают мир, где Европа теряет войска, закладка ФРГ

Чтобы стать полноправным собственником, необходимо, чтобы участок был захвачен более 10 лет назад. Мало того что после принятия этого закона власти потеряли возможность возвращать земли, так они еще и дали право заработать тем, кто успел прибрать к рукам большие территории. Директор Института приграничного сотрудничества и интеграции Виктор Сапрыка объяснил ВФокусе Mail, зачем Украине такой закон и кто выигрывает от него.