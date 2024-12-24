Гороскоп на январь 2025 года для всех знаков зодиака

У Скорпионов в январе откроются новые перспективные возможности в личной жизни. Череда удачных и интересных встреч и новых знакомств плавно перетечет с декабря в январь. Поддерживайте эти связи, они вам пригодятся — и для делового партнерства, и для создания крепких отношений. С кем сблизиться, а кого пока держать на расстоянии, как запасной вариант, или навсегда оставить во френд-зоне — решать только вам. Только в этот раз выбирайте не сердцем, как обычно, а лучше включите логику. В середине месяца избегайте скандалов и контролируйте эмоции. Возникнет желание сорваться на кого-то из близких или коллег — посчитайте, как минимум, до ста. И только потом, если не отпустит, устраивайте разборки. У пожилых Скорпионов в этот период могут возникнуть конфликты с внуками, поэтому, по возможности перенесите ваше общение на конец месяца. После 22 января удача улыбнется вам в финансовых вопросах. Постарайтесь не тратить все заработанные деньги, даже если их будет намного больше, чем обычно, но благоприятно обновить что-то в интерьере или купить новую мебель в квартиру.