Гороскоп на сентябрь 2024 года для всех знаков зодиака

Первую половину сентября Стрельцы будут пытаться решить затянувшиеся финансовые вопросы. Эмоциональная нестабильность может сказаться сейчас на делах не лучшим образом. Близкие люди могут подливать масла в огонь и требовать уделять им все больше внимания. Расставьте приоритеты и займитесь самой важной областью именно для вас, а угнетающую атмосферу вокруг просто игнорируйте. Стойко переносите перемены и не переживайте, что лишитесь при этом некоторых благ и преимуществ. Перетерпите переломный момент на пути к своему месту в мире. На работе коллектив в сентябре может расколоться на два противоборствующих лагеря — вам не стоит примыкать ни к одному из них, как бы сильно вас туда ни втягивали. Не верьте сплетням о своем партнере, которые вам будут навязчиво сообщать после 20 сентября. Последние дни месяца окажутся самыми важными. Начнут появляться плоды вашей более ранней деятельности. Весь месяц не забывайте о спортивных нагрузках, будьте активны.