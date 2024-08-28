Гороскоп на сентябрь 2024 года для всех знаков зодиака

Вот как действует «окольцованная» планета: во всех сферах жизни: любовь, карьера, финансы — мы совершаем ошибки. Сатурн же подстраивает похожие ситуации и подбрасывает нам аналогичные проблемы, чтобы мы со второй (третьей, четвертой
Гороскоп на сентябрь 2024 года для знака зодиака Овен
Сентябрь будет в целом благоприятен для представителей знака Овен. Но несмотря на это, весь месяц будьте бдительны и старайтесь поменьше действовать на эмоциях. В первой половине месяца будьте аккуратны на работе — вас могут попытаться сместить с завоеванных позиций. Проявите выдержку, будьте особо осторожны с сомнительными предложениями и не хитрите сами. После 12 сентября вашего внимания потребуют вопросы, связанные со здоровьем — вашим или кого-то из близких. Ближе к концу месяца ожидается знаковое событие, которое будет очень сильно зависеть от женщины — будь то коллега, родственница или подруга. Смело и без укоров совести принимайте все советы и помощь. Занимайтесь спортом, хотя бы в выходные дни.
Гороскоп на сентябрь 2024 года для знака зодиака Телец
Тельцам в сентябре придется заниматься домом. Семейные проблемы будут отнимать уйму времени и сил, забирать вашу энергию и создавать ощущение, что вы даром теряете время. На самом деле это не так. Занимайтесь домашними проблемами спокойно, потому что уже с октября деловая сфера захватит вас целиком. Поэтому заранее подготовьте надежный тыл и оазис спокойствия. В середине месяца может произойти знакомство с человеком, который повлияет на всю вашу дальнейшую жизнь. В последнюю декаду сентября ваша харизма и сила убеждения многократно возрастут. Пользуйтесь этим навыком там, где потребуется. Зрите в корень проблем и решайте их. В конце месяца вам отчаянно захочется переключиться и отдохнуть. Посещайте в этот период театры, выставки, ботанические сады. Больше красоты, эстетики и свежего воздуха!
Гороскоп на сентябрь 2024 года для знака зодиака Близнецы
В сентябре Близнецов ждут серьезные эмоциональные встряски. На работе могут возникнуть сомнения в перспективности вашего направления деятельности. Но продолжайте трудиться, скорее всего, нужна только корректировка, и результаты придут. Если же вы не предпримете активных шагов, то, возможно, это направление закроют. Но не зацикливайтесь на переживаниях по этому поводу, вы сумеете переломить ситуацию, опираясь на свой опыт. В середине месяца и в личной жизни вы столкнетесь с интригами за вашей спиной — не суетитесь и не нервничайте, тут помогут только спокойные беседы. После 22 сентября возможно возникновение недоразумений и споров, связанных с долей в проекте или участием в делах бизнеса. Не откладывайте решение этих проблем на потом, действуйте здесь и сейчас. Не стесняйтесь попросить помощи у друзей или консультации у специалистов.
Гороскоп на сентябрь 2024 года для знака зодиака Рак
Сентябрь окажется одним из самых успешных месяцев в году для Раков. Все ваши прошлые заслуги, весь накопленный опыт, налаженные дружеские связи и карьерные подвиги именно сейчас принесут ощутимые плоды. При этом вам будет отчаянно хотеться отдыха и праздника, поэтому смело берите отпуск, выезжайте за город или встречайтесь с друзьями при первой возможности. Если отпуск по каким-то причинам невозможен и вы продолжите активно работать, то появится шанс научиться чему-то новому. Если зайдет речь о повышении квалификации — соглашайтесь сразу. Это поможет не только пополнить багаж знаний и навыков, но и расширить список деловых контактов. Необходимость делать что-то новое в сентябре в любой области пойдет вам только на пользу. Курс личной жизни может резко поменяться, но удача будет сопутствовать неизменно.
Гороскоп на сентябрь 2024 года для знака зодиака Лев
В сентябре Львы будут испытывать небывалый душевный подъем. Дела пойдут в гору и станут складываться сами собой, а все намеченное будет воплощаться в жизнь с легкостью. На работе могут появиться недоброжелатели, но все их козни против них же и обернутся, а вас неприятности обойдут стороной. Энергия, бьющая через край, будет толкать вас на новые поступки и подвиги. Но не пытайтесь действовать спонтанно, составьте четкий план. Только если вы выберете максимальное полезные точки приложения сил, вас ждет успех. К основному вашему виду деятельности могут присоединиться и совсем неожиданные проекты. Если вы решите открыть собственный бизнес, старт получится прекрасным, а удача будет на вашей стороне.
Гороскоп на сентябрь 2024 года для знака зодиака Дева
Крупное событие, которое произойдет уже в первые дни сентября, вызовет у Дев бурю эмоций. Внимательно следите за открывающимися профессиональными возможностями и пользуйтесь ими незамедлительно. Есть вероятность, что сейчас ваши коллеги захотят вести с вами совместные проекты. Будьте бдительны, чтобы они впоследствии не присвоили себе результаты вашего труда. Будьте особо внимательны, подписывая документы. Весь сентябрь будет заполнен общением — встречи, новые знакомства, переговоры, возможна даже небольшая командировка. В середине месяца не затевайте новых дел, а лучше подтяните все старые долги. Во второй половине месяца выберите несколько дней для полноценного отдыха. Сейчас вам было бы очень комфортно в домашней обстановке или на садовом участке. Займитесь ландшафтным дизайном или выпечкой пирогов. Позвольте себе хотя бы неделю спокойного и размеренного существования. Восстановите душевные и физические силы.
Гороскоп на сентябрь 2024 года для знака зодиака Весы
Месяц для Весов начнется безрадостно. Обыденность, серость и рутина могут лишить и энергии, и настроения. Но весомого повода для огорчений не предвидится. В первой половине месяца возникнет желание поменять что-то в собственном жилище: начать ремонт, сделать перестановку или купить новую мебель. Несмотря на отчаянное желание тратить, сначала взвесьте — вы правда хотите купить вещь или надеетесь купить хорошее настроение? К середине месяца финансовое положение начнет постепенно улучшаться. Возможна неожиданная прибыль. Внезапно вы можете обнаружить, что вас поддерживает и понимает гораздо большее число окружающих, чем вы думали. В конце месяца вам предстоит заняться вопросами, связанными с налогами, страховками или недвижимостью. Принимайте решения не торопясь, без эмоций.
Гороскоп на сентябрь 2024 года для знака зодиака Скорпион
В сентябре Скорпионы будут стремиться к свободе, независимости и самостоятельности. Старайтесь общаться только с единомышленниками и теми, кто разделяет ваши интересы. В начале сентября ваша профессиональная репутация может пошатнуться из-за сплетен и интриг за спиной. Возможны временные трудности, но воздержитесь от резких шагов и тем более от увольнения. Сейчас не лучший период менять место работы. К середине месяца наведите порядок в документах — грядут незапланированные проверки от начальства или серьезных инстанций. Во второй половине месяца возможны неожиданные крупные траты. Личная жизнь может потребовать больше внимания и времени, чем вы рассчитывали. Следите, чтобы люди рядом не злоупотребляли вашим вниманием и вашей поддержкой. Чтобы здоровье в конце месяца не подвело, заботьтесь о нем регулярно, не игнорируйте неприятные симптомы и поменяйте рацион на более здоровый и сбалансированный.
Гороскоп на сентябрь 2024 года для знака зодиака Стрелец
Первую половину сентября Стрельцы будут пытаться решить затянувшиеся финансовые вопросы. Эмоциональная нестабильность может сказаться сейчас на делах не лучшим образом. Близкие люди могут подливать масла в огонь и требовать уделять им все больше внимания. Расставьте приоритеты и займитесь самой важной областью именно для вас, а угнетающую атмосферу вокруг просто игнорируйте. Стойко переносите перемены и не переживайте, что лишитесь при этом некоторых благ и преимуществ. Перетерпите переломный момент на пути к своему месту в мире. На работе коллектив в сентябре может расколоться на два противоборствующих лагеря — вам не стоит примыкать ни к одному из них, как бы сильно вас туда ни втягивали. Не верьте сплетням о своем партнере, которые вам будут навязчиво сообщать после 20 сентября. Последние дни месяца окажутся самыми важными. Начнут появляться плоды вашей более ранней деятельности. Весь месяц не забывайте о спортивных нагрузках, будьте активны.
Гороскоп на сентябрь 2024 года для знака зодиака Козерог
В сентябре Козероги будут очень активны и деятельны. Вы захотите реализоваться сразу в нескольких сферах и будете действовать с максимальной отдачей. Если проявите максимальное упорство — результаты не заставят себя долго ждать. На работе вас ждет настоящий прорыв. Заметив вашу инициативность и информированность по многим областям, руководство может предложить вам новую должность. Обязательно закончите все старые проекты, прежде чем приступать к новым. В период с 7 по 17 сентября коллеги охотно поддержат вас во всех начинаниях. Во второй половине месяца ожидайте несколько крупных финансовых поступлений. В последнюю неделю сентября вам стоит уделить больше времени личной жизни и своим интересам. Выделите время на прогулки и посещения интересных мест, займитесь творчеством. Узнайте что-то новое в тех областях, которыми давно хотели заняться, но все откладывали на потом.
Гороскоп на сентябрь 2024 года для знака зодиака Водолей
Несмотря на начинающуюся осень, Водолеям захочется весны: чтобы любовь кружила голову и будоражила кровь. Этому вы и посвятите первую половину месяца. Но рабочие дела и учеба не дадут вам полностью погрузиться в омут романтики. Вам придется умело лавировать между желаниями и расстановкой приоритетов. К середине месяца может возникнуть переутомление и чувство безнадежности. В это время лучше отказаться от поездок и встреч с друзьями. Уделите несколько дней самовосстановлению, и в жизнь опять вернутся краски. Во второй половине сентября составьте четкий план действий, регламентирующий вашу деловую активность, иначе высок риск допустить серьезные ошибки. К концу месяца дела разгонятся так сильно, что о личной жизни придется забыть. Вы будете настроены решительно и даже агрессивно, и поэтому добьетесь своего. Правда, при этом вы рискуете потерять доверие тех, кого любите. Выделяйте время для близких и выполняйте данные им обещания.
Гороскоп на сентябрь 2024 года для знака зодиака Рыбы
Звезды предсказывают, что сентябрь для Рыб будет насыщенный, интересный и непростой. Вам предстоят бесконечные переговоры, ожидания, надежды. Вы будете разрываться между домом и работой, падать духом и вновь обретать уверенность в себе. В деловой сфере сохраняйте здравый рассудок и поддерживайте дисциплину, иначе голова пойдет кругом от количества событий. Ожидается появление новых проектов, а старые наконец-то начнут приносить прибыль. Со всей ответственностью отнеситесь к правильному оформлению в сентябре любых документов, даже тех, которые не кажутся важными. В середине месяца возможны внеплановые проверки. В этот же период ваша помощь и сотрудничество могут понадобиться одновременно всем, причем по важным делам, не терпящим отлагательств. Вы справитесь, более того, вам даже понравится быть нарасхват. Но правильно расставляйте приоритеты, в первую очередь ориентируясь на свои ценности и интересы. Делегируйте часть дел, чтобы не упустить что-то важное. Особо заботьтесь о своем здоровье. Не игнорируйте усталость и не считайте отдых пустой тратой времени.