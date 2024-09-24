Гороскоп на октябрь 2024 года для всех знаков зодиака

Октябрь для представителей этого знака не будет отличаться ни карьерными подвигами, ни активностью. Больше всего вы захотите залезть под плед с чашкой какао и книгой. Осенние настроения будут овладевать вами и звать подремать. Но рядом должен появиться человек, который захочет побороться за ваше настроение, и у него есть все шансы вернуть вас к активной жизни. Несмотря на хандру и лень, не отпускайте жизнь на самотек. Не все желают вам добра, и в расслабленный период можно многое упустить и потерять безвозвратно.