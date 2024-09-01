Гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября 2024 года для всех знаков зодиака

Девам в начале недели отчаянно захочется сменить работу и вообще многое в своей жизни. Интересные варианты не заставят себя ждать, но при одном условии — вы будете на позитиве и не запретесь в четырех стенах. В среду вам может показаться, что кто-то нарочно вставляет вам палки в колеса. Возможно, это так и есть, но не устраивайте разборок — просто перетерпите, этот период надолго не затянется. В четверг вы можете лишиться одного из источников дохода. Во второй половине недели не принимайте приглашений на вечеринки — сейчас вы в большой зоне риска по здоровью. Будьте особенно аккуратны на дорогах.