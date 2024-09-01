Гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября 2024 года для всех знаков зодиака

Начало осени будет не слишком благоприятным для знаков, относящихся к стихиям воды и воздуха (о том, какие стихии бывают у знаков зодиака, мы подробно рассказывали здесь). Но возможны и приятные исключения, которым на этой неделе будет сопутствовать удача. Все подробности — в нашем гороскопе.
Гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября 2024 года для знака зодиака Овен
Звезды советуют посвятить эту неделю одной конкретной цели. Если будете распыляться на многие мелкие задачи, то есть вероятность появления усталости и негативных эмоций. Вторник посвятите себе и созданию нового имиджа. Вполне вероятно, что одежду и прическу вы носите по привычке, но внутри у вас уже совершенно другие вкусы и ощущения. Оцените себя заново. В четверг вас ждет неожиданное финансовое поступление — не спешите тратить все деньги сразу, отложите часть на непредвиденные расходы. Выходные посвятите дому — уборка, перестановка мебели, покупка новой посуды — все будет в радость и добавит настроения.
Гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября 2024 года для знака зодиака Телец
Неделя для Тельцов предстоит суетливая. В понедельник произойдет важное событие, связанное с вашим бизнесом. Будьте инициативны, но помните, что сейчас не все зависит от вас. На среду не планируйте большие покупки или инвестиции — потратите деньги впустую. В четверг сдвинется с места давно зависший вопрос, и вы увидите, что позитивные перемены уже начали приходить в жизнь. Пятница благоприятна для начала обучения чему-то новому, в дальнейшем это может привести к вашему собственному большому проекту. На выходных постарайтесь побольше гулять и пересмотрите режим питания.
Гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября 2024 года для знака зодиака Близнецы
Близнецов ждет неделя, наполненная перспективными мыслями и идеями. Но не спешите обсуждать их с кем-либо. Сейчас обстановка так туманна, что почти невозможно разобраться — кто на вашей стороне, а кто нет. В среду близкие могут вывалить на вас целый ворох претензий и требований. Выслушайте спокойно, но поступайте не так, как хочется родне, а как удобно лично вам. В пятницу посетите массажиста или сходите на прогулку в любимый парк. В выходные дни займитесь йогой или пилатесом, сейчас вам очень надо расслабиться.
Гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября 2024 года для знака зодиака Рак
Представителям этого знака захочется максимально уединиться и сбежать от всех. Может прийти усталость от пустых разговоров и от суеты большого города. Вам захочется проредить круг своих знакомых и интересов, а также пересмотреть планы на будущее. Только не ищите виновных в своих неудачах среди близких, иначе любые скандалы и разборки рискуют затянуться на долгие месяцы. В среду особенно старайтесь держать эмоции под контролем. В четверг могут сорваться важные планы — заранее продумайте запасной вариант. В пятницу воздержитесь от лишних трат и максимально рационально подойдите к финансовому планированию на ближайшие дни.
Гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября 2024 года для знака зодиака Лев
Звезды предсказывают, что на этой неделе Львы выдохнут с облегчением, — сложный период на работе наконец закончится. Но не пускайте, на радостях, все дела на самотек. Действуйте по мере сил, маленькими шагами. В четверг высока вероятность поломки техники и неожиданных трат, будьте аккуратнее. Во второй половине недели пересмотрите все свои действия на предмет целесообразности: вдруг вы выбиваетесь из сил, но все зря, и финансовой выгоды не получается. В таком случае попробуйте что-то поменять, чтобы снизить нагрузку. На выходных сходите на свидание — оно может быть на редкость удачным.
Гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября 2024 года для знака зодиака Дева
Девам в начале недели отчаянно захочется сменить работу и вообще многое в своей жизни. Интересные варианты не заставят себя ждать, но при одном условии — вы будете на позитиве и не запретесь в четырех стенах. В среду вам может показаться, что кто-то нарочно вставляет вам палки в колеса. Возможно, это так и есть, но не устраивайте разборок — просто перетерпите, этот период надолго не затянется. В четверг вы можете лишиться одного из источников дохода. Во второй половине недели не принимайте приглашений на вечеринки — сейчас вы в большой зоне риска по здоровью. Будьте особенно аккуратны на дорогах.
Гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября 2024 года для знака зодиака Весы
Весы на этой неделе имеют отличные шансы попасть в лидирующие позиции и в бизнесе, и в личной жизни. Ваше обаяние возрастет пропорционально вложенным усилиям и позитивной энергии. В понедельник обратите внимание на свое здоровье — не откладывайте «на потом» важные обследования или процедуры. Во вторник высока вероятность полезного знакомства, которое приведет к совместным проектам с высоким уровнем дохода. В четверг может наметиться неожиданная поездка, которая будет удачной. В субботу нагрянут неожиданные гости или вас позовут на спонтанную вечеринку. Не отказывайтесь, там можно встретить свою судьбу.
Гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября 2024 года для знака зодиака Скорпион
Если вы сконцентрируете свои силы и будете действовать в коллективе, то на этой неделе вас ожидает профессиональный успех. Проявите свои лидерские качества и будьте сдержанны на эмоции. Во вторник приведите в порядок бумаги и постарайтесь просчитать возможные ошибки. В среду близкий человек ошарашит вас неожиданной точкой зрения на происходящие события. Не спешите спорить, подумайте — может, она более разумна, чем ваша. Пятница хороша для проведения совещания или для публичного выступления. На выходных уделите время себе, пусть это будет пассивный отдых наедине с книгой или природой.
Гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября 2024 года для знака зодиака Стрелец
На текущей неделе Стрельцам необходимо проявить осторожность с деньгами. Тратьте только на самое необходимое. Личная жизнь и решение наболевших вопросов на неделе заберут большую часть времени. Во вторник и среду откажитесь от подписаний договоров и от любых сделок с недвижимостью. В четверг к вам в голову может прийти интересная идея, связанная с новыми перспективными проектами. Обязательно запишите ее и составьте план реализации. Выходные важно провести не за работой. Отправьтесь в путешествие, встречайтесь с друзьями, уделите побольше времени прогулке с собакой или сходите в театр.
Гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября 2024 года для знака зодиака Козерог
Звезды рекомендуют Козерогам на этой неделе взять максимальную ответственность за происходящее. Не бросайте начатое на середине и во всем полагайтесь только на себя. Во вторник будьте особо внимательны с финансами. В среду постарайтесь принять точку зрения другого человека, и вам будут благодарны, если вы будете слушать, не перебивая. Уделите особое внимание здоровью, вычислите, что делаете не так — режим дня, питание, привычки, — и скорректируйте по необходимости. Выходные будут рабочими: самое подходящее время для внедрения в жизнь нового дела и новых проектов.
Гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября 2024 года для знака зодиака Водолей
Физическая активность Водолеев и желание сворачивать горы на этой неделе пойдут на спад. Но параллельно с этим придет умиротворение и эмоциональное спокойствие. Во вторник не планируйте ничего важного и грандиозного, в этот день попытка прыгнуть выше головы может привести к нервному срыву. В среду вас ждет встреча со старыми друзьями или застолье в большой компании. В конце недели избегайте сквозняков — велика вероятность простудных заболеваний.
Гороскоп на неделю со 2 по 8 сентября 2024 года для знака зодиака Рыбы
Звезды советуют Рыбам поменьше терзаться внутренними сомнениями, перестать нервничать и взяться за дело. Рядом обязательно найдется человек, готовый вам помочь. Во вторник внимательно смотрите за своими вещами — есть риск встретиться с мошенниками. Четверг может оказаться днем тяжелым, любые беседы будут даваться тяжело, старайтесь избегать конфликтов. В пятницу избавьтесь от старых и ненужных вещей — освободите место для новой энергии. Выходные посвятите творчеству, личной жизни и составлению планов. Обязательно поднимайте себе настроение, сейчас грустить противопоказано.