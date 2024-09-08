Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября 2024 года для всех знаков зодиака

В первой половине недели вам будет казаться, что все ополчились против вас. Начальство будет недовольно, в бумагах могут обнаружиться ошибки, а мелкие поломки будут случиться в самый неподходящий момент. Самое лучшее, что вы можете сделать — не реагировать на происходящее эмоционально и не вступать в конфликты. В среду может открыться неожиданное предложение для вас, присмотритесь к нему. Пятница — идеальное время для свидания с новым партнером или романтического вечера со своим избранником (если вы уже в паре). На выходных будьте особо внимательны на дорогах и берегите себя.