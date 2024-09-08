Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября 2024 года для всех знаков зодиака

Читайте в нашем гороскопе.
Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября 2024 года для знака зодиака Овен
На текущей неделе Овнов ждет много работы. Вы будете делать все, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Во вторник неожиданно разрешится давняя проблема, и вы получите неожиданную прибыль. В среду велика вероятность проблем со здоровьем — будьте аккуратны со сквозняками и холодной водой. Во второй половине недели вам могут предложить командировку или дружескую поездку. Вас может попросить о помощи дальний знакомый — не отказывайте. Это доброе дело вскоре вернется вам сторицей.
Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября 2024 года для знака зодиака Телец
Тельцам предстоит активная и разнообразная неделя. Понедельник ожидается богатым на неожиданные повороты, но все они пройдут в позитивном ключе. Будет полезно побывать в каком-то общественном месте и узнать что-то новое. В среду ожидается небольшая прибыль и хорошее настроение. В четверг может поступить предложение о дополнительной работе — беритесь за нее, только если сможете все выполнить качественно и в срок. Не вступайте на этой неделе в споры с начальством и с коллегами, особенно когда они не в духе. Иначе не избежать неадекватной реакции и затяжного конфликта. На выходных займитесь спортом и оздоровительными процедурами.
Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября 2024 года для знака зодиака Близнецы
Звезды предсказывают Близнецам неделю обновлений. Несколько ваших нынешних знакомых могут сами прекратить с вами общение. Не удивляйтесь, вы меняетесь, и ваше окружение — тоже. Проведите полную ревизию: какие вещи в вашем доме устарели, какие отношения исчерпали себя. В вашей жизни начинается новый этап. Во вторник смело беритесь за любые начинания. В среду не делитесь ни с кем планами, лучше сначала осуществите задуманное. В пятницу беритесь за дело только с проверенными людьми и не подписывайте никаких документов.
Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября 2024 года для знака зодиака Рак
На этой неделе Ракам захочется порефлексировать и поразмышлять о смысле всего происходящего. Вокруг будет кипеть и бурлить жизнь, кто-то рядом будет ругаться, а вы будете находить моменты для уединения и размышлений. Во вторник потребуется принять важное решение — положитесь на свою интуицию. В среду появится дополнительная незапланированная работа, не бойтесь за нее браться — вы справитесь. В пятницу произойдет важный разговор с неожиданными открытиями, которые изменят всю вашу последующую жизнь.
Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября 2024 года для знака зодиака Лев
Постарайтесь на этой неделе как можно больше работать на перспективу. Планируйте интенсивнее, нарабатывайте контакты, ищите новую информацию. Принимайте предложенную помощь любого рода и не отказывайтесь от советов более опытных коллег. Во вторник настроение будет максимально хорошим — делайте самые важные дела именно в этот день. В четверг вы можете стать свидетелем конфликта, не подключайтесь к нему и не вставайте на чью-либо сторону. В пятницу у вас появится шанс исправить прошлую ошибку — используйте эту возможность с умом.
Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября 2024 года для знака зодиака Дева
Девы, вас ожидает бодрая и интересная неделя. В понедельник воздержись от любых новых дел и проектов, иначе понесете финансовые потери. А вот среда хороша для крупных трат и для взаимодействий с банками. В четверг выполните то, что давно обещали, сбросьте гору с плеч и развяжите себе руки. В пятницу займитесь чем-то приятным и приносящим вам заряд энергии. В выходные дни проявите инициативу сами — соберите компанию друзей, пригласите кого-то близкого по духу в кино и обсудите темы, которые давно не дают вам покоя. Не забывайте соблюдать питьевой режим.
Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября 2024 года для знака зодиака Весы
Звезды советуют Весам на этой неделе не принимать важных решений и не подписываться на участие в крупных и ответственных мероприятиях. Жизненная энергия будет не на высоте, самочувствие потребует отдыха, а силы резко пропадут уже к среде. Выделяйте как можно больше времени для отдыха. Во вторник сделайте важный звонок, который давно откладывали. Сейчас хорошее время, чтобы пересмотреть отношения с друзьями, коллегами, наметить новые планы. Уже с воскресенья силы вновь появятся, и вы приступите к их реализации. Не стесняйтесь просить друзей о помощи и поддержке в сложные моменты.
Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября 2024 года для знака зодиака Скорпион
В первой половине недели вам будет казаться, что все ополчились против вас. Начальство будет недовольно, в бумагах могут обнаружиться ошибки, а мелкие поломки будут случиться в самый неподходящий момент. Самое лучшее, что вы можете сделать — не реагировать на происходящее эмоционально и не вступать в конфликты. В среду может открыться неожиданное предложение для вас, присмотритесь к нему. Пятница — идеальное время для свидания с новым партнером или романтического вечера со своим избранником (если вы уже в паре). На выходных будьте особо внимательны на дорогах и берегите себя.
Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября 2024 года для знака зодиака Стрелец
В начале недели Стрельцам придется активно отстаивать свои интересы и точку зрения. Возможно, вы даже вступите в открытую борьбу с кем-то, от кого слишком долго терпели критику. Не бойтесь конфликтов, они давно назрели и сейчас самое благоприятное время, чтобы со всем разобраться. В среду воздержитесь от принятия серьезных решений — велика вероятность ошибиться. А вот в четверг и пятницу, напротив, берите рабочий процесс под свой контроль, руководите коллегами и направляйте в нужную сторону. Любая сложная задача будет вам по плечу. На выходных займитесь улучшением вашего жилья — будь то уборка, ремонт, покупка новой мебели или даже поиск новой квартиры.
Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября 2024 года для знака зодиака Козерог
На этой неделе Козероги будут крайне активны и амбициозны. Вы продемонстрируете ваши достижения с целью продвинуть себя и сделать еще более заметным и весомым. И не зря. В среду вас могут пригласить для внеплановой беседы к руководству, а также предложить дополнительную работу. В пятницу уделите время исключительно сфере своих интересов. Сделайте для себя то, что давно откладывали. В конце недели вашего дополнительного внимания потребуют финансовые вопросы или вопросы, связанные с налогами. Не забывайте о физической активности.
Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября 2024 года для знака зодиака Водолей
Звезды советуют Водолеям в начале недели взять отпуск хотя бы на пару дней, иначе не миновать нервного срыва. Да и личные дела нельзя откладывать на потом бесконечно. В среду пересмотрите круг своих рабочих обязанностей — не делаете ли вы бесплатно какую-либо чужую работу, причем уже давно? Четерг как раз подойдет для разговора с начальством и выяснения любых непонятных моментов. В пятницу наметится конфликт в отношениях, не убегайте от него, а решайте спокойно и дипломатично. В субботу побудьте дома — самое время приготовить вкусный обед, почитать книгу и пообщаться с природой.
Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября 2024 года для знака зодиака Рыбы
Рыбы, на этой неделе проявите максимальную активность, от вашей позитивной энергии будет зависеть очень многое. Проявляйте инициативу и будьте уверены в себе. Во вторник будьте готовы принять важное решение — оно повлияет сразу на многие аспекты вашей жизни. В среду ожидайте откровенного разговора с партнером, который позволит вам раскрыть новые грани в отношениях. В пятницу ваша трудоспособность и надежность будут оценены — возможно, вы подниметесь на новую ступень в плане карьеры. На выходных найдите баланс между отдыхом и работой. Разрешите себе долгие прогулки на природе.