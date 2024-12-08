Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря 2024 года для всех знаков зодиака

Поэтому запасаемся терпением и вкусняшками, чтобы заедать стресс. Хоть это и вредно для фигуры, но перед Новым годом — можно. Все равно после каникул придется садиться на диету.
Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря 2024 года для знака зодиака Овен
Звезды советуют представителям знака зодиака Овен на этой неделе быть особо внимательными. Займитесь тщательным и детальной планированием каждого шага, прежде чем начинать действовать. В первой половине недели вам пригодится весь опыт, знания и мудрость для решения рабочих вопросов. Во вторник подойдите к решению сложного вопроса творчески. В среду откроется возможность для карьерного роста — не упустите свой шанс. В пятницу запишитесь к врачу, визит к которому давно откладывали. Будет замечательно, если у вас получится провести выходные на природе.
Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря 2024 года для знака зодиака Телец
Есть вероятность, что предпраздничный поток захватит все внимание Тельцов. Преобладающий интерес будет направлен на выбор подарков, продумывание меню и вариантов проведения вечера. Но будьте осторожны: прямо с понедельника в профессиональной сфере возможны неожиданные повороты. В середине недели вам придется разрываться между семьей, работой и личными интересами. В четверг оставьте в стороне амбиции, проявите больше чуткости к тем, кто с вами общается. В выходные дни найдите возможность уединиться и заняться чем-нибудь умиротворяющим — медитацией, дыхательной гимнастикой, прогулками по парку или чтением книг.
Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря 2024 года для знака зодиака Близнецы
Близнецы на текущей неделе могут почувствовать себя некомфортно из-за накопившихся к концу года дел. На эту и следующую неделю вам придется забыть о развлечениях и свиданиях. Не выматывайтесь на полную катушку, а расходуйте жизненные силы аккуратно. Во вторник будьте разумны, иначе можно переоценить свои возможности и пообещать то, что выполнить вы не сможете. Во второй половине недели не будьте безоглядно щедры, не давайте денег в долг, даже самым близким людям. Но звезды рекомендуют не экономить на подарках для детей. Пообщайтесь с ними побольше на выходных, сейчас вам нужна их чистая энергия, чтобы перезагрузиться.
Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря 2024 года для знака зодиака Рак
У представителей знака зодиака Рак неделя будет складываться вполне благоприятно. Это вызовет прилив оптимизма и вдохновения. Удача ходит где-то рядом, помогите ей добраться к вам — создавайте ситуации, в которых будет много позитивного общения. Доведите до конца начатые дела, не оставляйте все на конец года. Если представится возможность поучаствовать в спортивном мероприятии или конкурсе караоке — не отказывайтесь. Во второй половине недели получите новые знания в интересной для вас сфере. Пятница заряжена на любовь, а выходные могут принести неприятный сюрприз, который нарушит романтику. Будьте осторожны за рулем и забудьте на ближайшее время об экстремальных видах спорта.
Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря 2024 года для знака зодиака Лев
У Львов неделя предстоит не из простых. Вам необходимо выбирать занятия, которые эмоционально подзарядят вас, иначе к выходным наступит опустошение. Окружите себя любимыми занятиями и любящими людьми. Обязательно устройте несколько вылазок в кафе и в парки. В первой половине недели звезды советуют довести до конца отложенные «на потом» дела. В среду опасайтесь простуд и избегайте холодных напитков. В пятницу займитесь финансовыми вопросами и приведите в порядок документы. В воскресенье у вас появится шанс познакомиться с людьми, которые сильно отличаются от вас из-за их воспитания или образа жизни, но именно эти люди окажут влияние на ваше будущее.
Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря 2024 года для знака зодиака Дева
Главные советы на эту неделю для Дев — не бойтесь начинать все заново и не ругайте себя за промахи и ошибки. Учитесь не наступать дважды на одни и те же грабли. Будьте максимально активны и не прячьтесь от ответственности. Во среду могут возникнуть неприятности, не пасуйте перед ними и у вас появится шанс улучшить качество жизни. Хорошие результаты могут принести небольшие рабочие поездки и командировки. В четверг постарайтесь заручиться поддержкой в коллективе, чтобы не тянуть лямку в одиночку. В выходные подумайте, от чего вам следует отказаться, чтобы снова почувствовать себя счастливым. Только реально оцените свои силы, сейчас действует правило: меньше значит больше.
Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря 2024 года для знака зодиака Весы
У представителей знака зодиака Весы события этой недели может вызвать приступ меланхолии. Погода за окном спровоцирует депрессию или неудачи и разочарования из прошлого неожиданно вернутся — в любом случае, сейчас важно поднимать себе настроение любыми способами. Если это удастся — то успехи от вашей деятельности придут уже в первой половине недели. Попробуйте сейчас усовершенствовать свои навыки или изучите новые профессиональные приемы. В четверг не поддавайтесь эмоциям. Здраво оценивайте происходящее и полагайтесь только на факты. В выходные дни выпадет немало шансов, чтобы продемонстрировать свои таланты и лидерские качества.
Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря 2024 года для знака зодиака Скорпион
Звезды советует Скорпион уже на этой неделе заняться подведением итогов года. Не начинайте сейчас новых дел, заканчивайте проекты, которые временно застопорились. В среду высока вероятность серьезной ошибки или потери денег, проявите бдительность, чтобы этого избежать. В четверг хорошенько продумайте, в каких направлениях вы особо успешны и куда хотите двигаться. В пятницу возможен конфликт с конкурентами, сохраняйте спокойствие. На выходных уделите много внимания детям, зарядитесь их непосредственностью. Не пожалейте времени на общение с близкими людьми и друзьями. Но не налегайте сейчас на сладкое — это вредно для фигуры, а впереди Новый год.
Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря 2024 года для знака зодиака Стрелец
Стрельцы в первой половине недели могут почувствовать упадок сил. Поэтому беритесь только за самые необходимые дела, не торопитесь и делайте их вдумчиво. На понедельник ничего не планируйте — скорее всего вас нагрузят срочными делами или просьбами о помощи. В среду старайтесь контролировать эмоции и поменьше обращайте внимание на мнение окружающих. В пятницу в делах вы будете тормозить сами себя, но зато личная жизнь расцветет буйным цветом. Уик-энд заполнят дела семейные или свидания для одиноких представителей этого знака зодиака.
Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря 2024 года для знака зодиака Козерог
Залог успеха для Козерогов в том, чтобы выполнять обещания и соблюдать наработанные правила и инструкции. Легких путей и простых решений на этой неделе не ищите. Действуйте по всем вопросам только наверняка, применяйте проверенные ранее методы. Во вторник будьте особо внимательны к здоровью — высока вероятность перегрузить печень и нервную систему. В четверг будьте аккуратны с позвоночником и с резкими движениями. Пятница благоприятна для переговоров, которые вы давно откладывали. В выходные дни укрепляйте отношения: выражайте свои самые глубокие чувства и устраивайте приятные сюрпризы, чтобы еще больше сблизиться с любимым человеком.
Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря 2024 года для знака зодиака Водолей
В начале недели Водолеям надо особо следить за тем, чтобы не растерять свой авторитет в коллективе или не лишиться руководящего поста. Во вторник плечи могут опуститься под тяжестью дел, которые вы сами на себя и взвалили. Смиритесь и сделайте выводы на будущее. В среду вам может захотеться устроить скандал — возможно, переполнится чаша терпения, или вы посчитаете, что ваше мнение задвигают в темный и пыльный угол. Вам обязательно будут противоречить, поэтому проявите всю свою дипломатичность, чтобы не случилось конфликта. Во второй половине недели звезды советуют изменить своим привычкам — будь то питание, или привычные маршруты для прогулки, или способы планирования дел.
Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря 2024 года для знака зодиака Рыбы
На этой неделе представителей знака зодиака Рыбы может нежданно захлестнуть водоворот событий. Вы будете активно переписываться, общаться, налаживать дела и заводить полезные связи. Есть вероятность небольших поездок. Уже с понедельника начните активно реализовывать свои планы — сейчас очень благоприятное время для этого. Самые трудные дни недели — среда и четверг, в это время вас ждут сильные эмоциональные качели. Не занимайтесь самокопанием, отвлекитесь на уборку или разбор гардероба. В пятницу может состояться важный разговор. Готовьтесь к нему заранее и не считайте, что ваше мнение — единственно правильное. Прислушивайтесь к собеседнику и постарайтесь понять, в чем его истинный интерес.