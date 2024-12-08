Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря 2024 года для всех знаков зодиака

Главные советы на эту неделю для Дев — не бойтесь начинать все заново и не ругайте себя за промахи и ошибки. Учитесь не наступать дважды на одни и те же грабли. Будьте максимально активны и не прячьтесь от ответственности. Во среду могут возникнуть неприятности, не пасуйте перед ними и у вас появится шанс улучшить качество жизни. Хорошие результаты могут принести небольшие рабочие поездки и командировки. В четверг постарайтесь заручиться поддержкой в коллективе, чтобы не тянуть лямку в одиночку. В выходные подумайте, от чего вам следует отказаться, чтобы снова почувствовать себя счастливым. Только реально оцените свои силы, сейчас действует правило: меньше значит больше.