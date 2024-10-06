Гороскоп на неделю с 7 по 13 октября 2024 года для всех знаков зодиака

Но будут также и приятные моменты, и, конечно, любовь. Кому из знаков зодиака повезет больше остальных — читайте в нашем гороскопе.
Гороскоп на неделю с 7 по 13 октября 2024 года для знака зодиака Овен
Рожденным под знаком зодиака Овен в этот период крайне важно не поддаваться меланхоличным настроениям и продолжать активно строить будущее. Будьте верны вашим принципам и не позволяйте другим людям сбивать вас с курса. Удача будет на вашей стороне. Во вторник партнер по браку или по бизнесу поможет вам разобраться с внезапно возникшей проблемой. В середине недели ваше личное обаяние может сыграть решающую роль в решении важного вопроса. На выходные ничего не планируйте: вы можете получить приглашение в последнюю минуту увидеться с друзьями, чтобы можете шумно и весело провести время. Не отказывайтесь, сейчас вам особенно нужны положительные эмоции.
Гороскоп на неделю с 7 по 13 октября 2024 года для знака зодиака Телец
На этой неделе Тельцам придется много контактировать с родственниками, особенно пожилыми — это может касаться вопросов наследства или недвижимости, также может потребоваться помощь члену семьи в переезде. Только не забывайте устанавливать границы допустимого и не пускайте никого в личное пространство. В понедельник поменьше суетитесь и постарайтесь упорядочить свои действия, это поможет вам расширить источники дохода. В среду смело озвучивайте идеи, делайте звонки, которые давно откладывали, проявляйте инициативу. В четверг благоприятен поход к юристу и работа с документами. На выходные продумайте и запланируйте путешествие — вам явно требуется отдых и переключение внимания.
Гороскоп на неделю с 7 по 13 октября 2024 года для знака зодиака Близнецы
Близнецы, всю неделю старайтесь быть бдительными: очень высока вероятность, что вас попытаются обмануть, причем на крупную сумму. В начале недели делайте те дела, которые смогут увидеть и оценить и окружающие вас люди — друзья и коллеги. Укрепляйте свой авторитет. В среду займитесь наведением порядка в документах, на рабочем месте, и везде, где хватит сил. В четверг уделите внимание детям, помогите им подготовиться к важному тесту или наверстать упущенное в домашнем задании. Это также благоприятное время для того, чтобы распределить обязанности по дому между всеми членами семьи — хватит тащить все только на себе. Ближе к выходным начните прислушиваться к своим желаниям, отдыхайте вовремя и не нервничайте.
Гороскоп на неделю с 7 по 13 октября 2024 года для знака зодиака Рак
В начале недели Ракам придется столкнуться с неприятностями, которые тянутся из далекого прошлого. Не переживайте слишком сильно, сделайте выводы из давних ошибок и двигайтесь дальше. В среду будьте дисциплинированны, иначе высока вероятность допустить серьезные ошибки на работе. В четверг вам могут предложить поучаствовать в рискованном проекте — взвесьте все «за» и «против», прежде, чем соглашаться. В пятницу присмотритесь к окружающим людям — все ли желают вам добра? Может, от кого-то давно стоит дистанцироваться? В выходные вы можете почувствовать много беспокойной энергии, направьте ее в правильное русло: садоводство, генеральная уборка или расхламление — вот то, что вам нужно.
Гороскоп на неделю с 7 по 13 октября 2024 года для знака зодиака Лев
В начале недели могут случиться события, из-за которых Львы поймут, что к себе надо относиться серьезнее, и уделять время себе — не преступление. В среду вас может ожидать признание и награда за прошлые заслуги или приложенные ранее усилия. К выходным постарайтесь избавиться от лишних дел и оставить только самое необходимое. Суббота — хороший день, чтобы познакомиться с кем-то новым для любовных отношений. Скорее всего, это произойдет случайно, во время прогулки, шоппинга или поездки в городском транспорте.
Гороскоп на неделю с 7 по 13 октября 2024 года для знака зодиака Дева
Гороскоп для знака Дева на этой неделе довольно благоприятен, но следует обратить особое вникание на здоровье. В начале недели возможна поездка, которая вдохновит вас на новые творческие или финансовые проекты. Во вторник есть вероятность стрессовых ситуаций на работе и в лично жизни — будьте готовы и берегите нервы. Отключите разум хоть ненадолго, начните максимально доверять своим чувствам и ощущениям. В четверг вас могут завалить бумагами, заданиями и нерешенными делами. Только от вашего терпения и усидчивости зависит, пройдете ли вы эту проверку на прочность. В выходные начните замедляться, иначе есть вероятность упустить нечто очень важное в жизни.
Гороскоп на неделю с 7 по 13 октября 2024 года для знака зодиака Весы
Весам предстоит непростая неделя, полная как неожиданных событий, так и привычной рутины. Главное — будьте активны, чтобы вовремя поспевать за меняющимися обстоятельствами. Во вторник ваша эмоциональность может превысить допустимые нормы и привести к конфликту. Следите, чтобы недоброжелатели не использовали этот момент против вас. В середине недели расставьте приоритеты в делах — сейчас не время работать на перспективу. Беритесь за то, что принесет плоды здесь и сейчас. В пятницу соберите информацию о дополнительных финансовых возможностях, вы можете получить очень хорошее предложение, которое принесет быструю прибыль.
Гороскоп на неделю с 7 по 13 октября 2024 года для знака зодиака Скорпион
Звезды рекомендуют Скорпионам на этой неделе особо внимательно следить за своими словами. Они могут как разрушить все ранее построенное, так и, наоборот, помочь дотянуться до счастливой звезды. Будьте особо внимательны к своим идеям и желаниям, не затягивайте с их воплощением. На работе смело берите инициативу на себя, особенно в первой половине недели. В среду постарайтесь завершить хотя бы одно важное дело из давно запланированного списка. В четверг произойдет нечто приятное — или вы получите неожиданный подарок, или вселенная пошлет вам ответ на вопрос, который вас давно беспокоит.
Гороскоп на неделю с 7 по 13 октября 2024 года для знака зодиака Стрелец
У Стрельцов все под контролем: на этой неделе то, о чем вы думаете и мечтаете, будет легко воплощаться в жизнь. Предчувствия и интуиция обострятся, а вы начнете лучше чувствовать и понимать себя. Не живите по привычному сценарию, ищите новые пути к успеху. В среду к вам может обратиться за советом коллега или кто-то из родственников — будьте более чутким, от вас многое зависит. Во второй половине недели сделайте ставку на активные действия. В пятницу будут благоприятны все дела, связанные с недвижимостью. Если вы ищете любовь, то в выходные лучше отказаться от свиданий, есть риск нарваться на человека, который испортит вам жизнь на долгие годы.
Гороскоп на неделю с 7 по 13 октября 2024 года для знака зодиака Козерог
Для Козерогов начало недели благоприятно, чтобы замедлиться и подумать — куда двигаться в дальнейшем. Сейчас самое время строить планы и анализировать прошлые ошибки. Во вторник отдайте хотя бы часть долгов: этот шаг привлечет неожиданные доходы из других источников. В среду предстоит интересная беседа или встреча. В четверг вы можете рассчитывать на добрый совет и моральную поддержку от близкого человека. В пятницу предстоит эффективная работа в команде, поэтому постарайтесь хорошенько отдохнуть накануне. На выходных позвольте себе заниматься только тем, чего вы действительно хотите.
Гороскоп на неделю с 7 по 13 октября 2024 года для знака зодиака Водолей
У Водолеев на работе может существенно вырасти количество задач для выполнения и объем работы. Сейчас для вас очень важно вовремя отдыхать, чтобы иметь запас сил и ясный ум. Во вторник найдите время для прогулки на свежем воздухе. В среду особо следите за словами и не навязывайте свое мнение даже если стопроцентно уверены в собственной правоте, иначе конфликта не избежать. Во второй половине недели проявите терпение и понимание к коллегам и близким. В пятницу вам может не хватить информации, чтобы сделать верные выводы, а потому постарайтесь не принимать важных решений до конца выходных.
Гороскоп на неделю с 7 по 13 октября 2024 года для знака зодиака Рыбы
Звезды советуют Рыбам начать неделю с наведения порядка — в квартире, в делах и в мыслях. От этого очень сильно будет зависеть ваше самочувствие. Понедельник — отличное время для начала долгосрочных проектов. Обновите ваше резюме или ваш профиль на профессиональных сайтах. Вторник благоприятен для крупных покупок как в дом, так и личного плана. В середине недели займите наступательную позицию во всем, что важно для вас, и действуйте. Успехи не заставят себя ждать. Выходные особо благоприятны для занятий спортом и любой другой активности.