Гороскоп на неделю с 7 по 13 октября 2024 года для всех знаков зодиака

У Стрельцов все под контролем: на этой неделе то, о чем вы думаете и мечтаете, будет легко воплощаться в жизнь. Предчувствия и интуиция обострятся, а вы начнете лучше чувствовать и понимать себя. Не живите по привычному сценарию, ищите новые пути к успеху. В среду к вам может обратиться за советом коллега или кто-то из родственников — будьте более чутким, от вас многое зависит. Во второй половине недели сделайте ставку на активные действия. В пятницу будут благоприятны все дела, связанные с недвижимостью. Если вы ищете любовь, то в выходные лучше отказаться от свиданий, есть риск нарваться на человека, который испортит вам жизнь на долгие годы.