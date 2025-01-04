Гороскоп на неделю с 6 по 12 января 2025 года для всех знаков зодиака

У Водолеев на этой неделе будет больше ярких и значительных событий в личной жизни, а не в трудовой или социальной сфере. Смело ходите на свидания и проводите больше времени в общении с приятными людьми. Переписки в мессенджерах и видеозвонки — это не то, что вам сейчас нужно. Только личный контакт! В среду посвятите время изучению чего-то нового. В четверг не проявляйте инициативу и делегируйте полномочия. Не позволяйте навязать вам дополнительные обязанности без прибавки к зарплате. В выходные будьте предельно аккуратны с огнем и электричеством. В эти дни лучше уделять больше внимания детям — сходите с ними в кино или слепите вместе снеговика. Все пойдет на пользу, и вы получите заряд сил и бодрости.