Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2024 года: все знаки зодиака

Есть вероятность, что уже в начале недели вы успешно выступите с речью или успешно пройдете собеседование. Сейчас вы будете чувствовать себя весьма уверенно. Появившуюся энергию пустите на реализацию следующих целей. Во вторник не поддавайтесь на провокации и конфликты, если совсем допекут — просто уйдите под предлогом важных дел. В четверг, несмотря на загрузку на работе, найдите время, чтобы помочь доброй дружеской беседой тому, кому она жизненно необходима. В выходные дни разрешите себе сходить на свидание, и может быть, даже не одно. Также подумайте, как ввести в жизнь здоровое питание и побольше спорта.