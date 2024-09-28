Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2024 года: все знаки зодиака

Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2024 года для знака зодиака Овен
Эта неделя у Овнов будет посвящена в основном интеллектуальной работе. Окружающие будут прислушиваться к вашим идеям. В понедельник вы будете особо убедительны — за вами пойдут, если вы также проявите ораторские способности и будете четко отвечать на вопросы. В среду вы получите ответ на вопрос, который давно ждали. В четверг проверьте свой архив, приведите в порядок старые файлы — наверняка в них вы обнаружите позабытые, но прекрасные идеи. Может быть, пришло время их реализовать? В субботу навестите родственников или уделите внимание детям. Ваша энергия очень нужна близким.
Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2024 года для знака зодиака Телец
На этой неделе энергия и внимание Тельцов в основном будут направлены на домашние дела. Сейчас благоприятный период, чтобы делать крупные покупки или небольшой ремонт. Также хорошо запланировать путешествие с близкими на ближайшее время. Во вторник вы молниеносно примете важное решение и начнете воплощать его, что вскоре приведет к большой финансовой выгоде. В четверг высока вероятность конфликта с окружением — сослуживцами, друзьями или вашей второй половинкой. В субботу будьте особо внимательны на дорогах — не важно, водитель вы или пешеход.
Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2024 года для знака зодиака Близнецы
Неделя начнется для Близнецов весьма успешно. Будьте максимально активны, делайте звонки, которые давно откладывали, назначайте встречи с деловыми партнерами и озвучивайте свои идеи. Во вторник будьте осмотрительны и тщательно взвесьте свои силы, прежде чем дать согласие на новый проект. В среду будьте готовы к странной выходке человека из ближайшего окружения — друга или родственника. В четверг воздержитесь от задушевной беседы, даже если возникнет повод. Слушайте, но не откровенничайте. В выходные отправляйтесь на романтический уик-энд с любимым человеком, проведите его только вдвоем, без мобильников и электронной почты. Это поможет укрепить ваши отношения.
Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2024 года для знака зодиака Рак
Осень все больше вступает в свои права, а вместе с ней растет и уверенность Раков в своих силах. Ваши предыдущие старания и действия сейчас начнут приносить плоды, но не расслабляйтесь раньше времени, продолжайте усиленно работать. В понедельник откроются новые возможности — не упустите их. Во вторник действуйте планомерно и по инструкции, подходите к делам ответственно, не пытайтесь игнорировать технику безопасности — в этот день лучше не рисковать. Во второй половине недели обстановка на работе поменяется в лучшую сторону, также возможна незапланированная прибыль.
Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2024 года для знака зодиака Лев
Негативные события прошлых недель сейчас для Львов начнут сходить на нет. Нервная система станет крепче, и переносить нагрузки будет легче. В начале недели вы ощутите, что приближаетесь к новому и важному этапу в жизни. Во вторник вы почувствуете более пристальное, чем обычно, внимание от окружающих. Старайтесь держать лицо и особо заботьтесь о репутации. В конце недели не жалейте времени на общественные мероприятия, помощь коллегам и беседы с родственниками. Не отмахивайтесь от вашего самочувствия — позаботьтесь о себе.
Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2024 года для знака зодиака Дева
На этой неделе коллеги и родственники будут пытаться злоупотреблять вашей добротой. Четко определите, сколько времени и сил вы готовы отдать другим, но сделайте ставку на личные дела. В среду вам может стать очень тоскливо — постарайтесь в этот день заняться физической, а не умственной работой. В конце недели проведите ревизию вашего гардероба — сейчас самое время достать теплую одежду и проверить, не вышла ли она из моды, — и оцените заново ваш имидж. Возможно, стоит запланировать посещение салона красоты и шопинг.
Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2024 года для знака зодиака Весы
Понедельник у Весов ожидается активный и позитивный, в этот день благоприятно побольше находиться в людных местах — именно там может произойти судьбоносная встреча, которая окажет влияние не только на ваши текущие дела и отношения, но и на ближайшие три года. Во вторник берегите здоровье и укрепляйте иммунитет в связи с приближающимся сезоном простуд. В середине недели не отказывайтесь от дополнительной работы, старайтесь охватить все по максимуму — и будете достойно вознаграждены.
Постарайтесь не сорваться и не наговорить грубостей своей второй половинке в конце недели. Да, придется собрать волю в кулак и отказаться от идей, которые давно вынашивает ваш любимый человек, но постарайтесь сделать это вежливо и без оскорблений. Делитесь своим видением ситуации дипломатично.
Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2024 года для знака зодиака Скорпион
Эта неделя у Скорпионов как нельзя лучше подходит для любых коллективных дел, будь то совместный ремонт, запуск нового проекта или путешествие с друзьями. Но постарайтесь смириться с тем, что у всех разные взгляды на жизнь и разные вкусы, иначе конфликтов не миновать. Во вторник не пытайтесь прыгнуть выше головы, чтобы перенаправить события в иное русло, судьбе виднее — как лучше. В четверг консультация или совет от опытных профессионалов помогут вам приблизиться к мечте. Ближе к выходным ваше эмоциональное состояние придет в гармонию и появится много свободного времени. Уделите это время детям или домашним питомцам.
Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2024 года для знака зодиака Стрелец
Есть вероятность, что уже в начале недели вы успешно выступите с речью или успешно пройдете собеседование. Сейчас вы будете чувствовать себя весьма уверенно. Появившуюся энергию пустите на реализацию следующих целей. Во вторник не поддавайтесь на провокации и конфликты, если совсем допекут — просто уйдите под предлогом важных дел. В четверг, несмотря на загрузку на работе, найдите время, чтобы помочь доброй дружеской беседой тому, кому она жизненно необходима. В выходные дни разрешите себе сходить на свидание, и может быть, даже не одно. Также подумайте, как ввести в жизнь здоровое питание и побольше спорта.
Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2024 года для знака зодиака Козерог
Козерогов ожидает очень насыщенная неделя, наполненная общением, работой над проектами и поиском информации. Старайтесь решать возникающие проблемы максимально быстро. В среду прислушайтесь к пожеланиям руководства, упомянутым вскользь. Это ваш хороший шанс продвинуться в будущем к новым карьерным высотам. Старайтесь сейчас налаживать как можно больше полезных связей. Во второй половине недели юмор поможет вам преодолеть и упадок сил, и любые отклонения дел от курса.
Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2024 года для знака зодиака Водолей
Уже в понедельник Водолеев посетит творческая муза и задаст настроение на всю неделю. Главное, гоните сейчас от себя любые негативные мысли и будьте активны. Любое начинание сейчас благоприятно, и, если вы не сойдете с дистанции в середине пути, то вскоре получите прекрасный результат. В среду будьте особо осторожны — высока вероятность получения травмы. В четверг все может пойти не по плану, дела навалятся все скопом. На выходных исполните одно из своих заветных желаний, чтобы получить порцию радости и вдохновения.
Гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2024 года для знака зодиака Рыбы
Осеннее расположение духа попытается захватить вас. Расслабленность и склонность к меланхолии будут особо сильны в первую половину недели. Не поддавайтесь и действуйте, если хандра совсем одолеет — делайте хотя бы самое необходимое. Во второй половине недели энергия вернется. В четверг в жизни наметятся явные перемены, но это точно не коснется отношений — здесь все будет стабильно хорошо. На выходных не сидите дома, обязательно отправляйтесь на прогулку на природу.