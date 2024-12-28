Гороскоп на неделю с 30 декабря 2024 по 5 января 2025: все знаки зодиака

Новогодние каникулы у всех проходят плюс-минус одинаково: ёлка, оливье и далее по списку. Но звезды (особенно так, что по имени Солнце) и планеты продолжают движение и обеспечивают как раз те самые плюсы и минусы для всех знаков зодиака.
Гороскоп на неделю с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года для знака зодиака Овен
У представителей знака Овен ожидается много работы, несмотря на каникулы. Впрочем, и энтузиазма будет предостаточно. Если хорошо постараетесь, то получите премию от руководства. В свободное время не лежите на диване, а завершайте свои личные дела: наверняка у вас много прекрасных планов и мечт. Сделайте все, чтобы их осуществить — благо на новогодних каникулах у вас будет много свободного времени. Во вторник ни о чем не думайте, а просто плывите по течению. Старайтесь, по возможности, избегать шумных компаний. В конце недели займитесь ревизией своей личной жизни, и постарайтесь отделаться от всего того, что вас тяготит и замедляет развитие ваших отношений.
Гороскоп на неделю с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года для знака зодиака Телец
У Тельцов всю неделю будет новогоднее настроение, и никакие неприятности не смогут его омрачить. Семейный уют и гармония поспособствуют еще большей расслабленности. Но в этом состоянии есть вероятность быстро прогулять премию, полученную в конце года. Крайне рекомендуется сейчас поменьше гулять и посещать шумные компании, а побольше заниматься домом. Встречи с друзьями лучше планировать на конец недели. В четверг займитесь уборкой, а пятница подходит для шоппинга и крупных покупок. Звезды подсказывают, что можно удачно обновить мебель или купить новые шторы и подушки. В субботу все-таки придется ненадолго отвлечься на рабочие вопросы, отвечать на звонки и письма.
Гороскоп на неделю с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года для знака зодиака Близнецы
Близнецам, с большой вероятностью, не удастся расслабляться в новогоднюю ночь. Звезды предупреждают, что представители этого знака зодиака могут быть озабочены неприятными новостями из жизни друзей или близких родственников. Они вас займут так сильно, что будет не до праздника. В первые дни января не сидите, сложа руки. Чередуйте отдых с домашней работой — займитесь уборкой, покупкой продуктов и подарков для гостей, встреча с которыми еще впереди. Выполните все обещания, которые вы давали своим близким еще в прошлом году. В пятницу не поддавайтесь на провокации и помните, что слово — не воробей, поэтому почаще прикусывайте язык. В воскресенье уделите внимание детям и разрешите себе подурачиться вместе с ними.
Гороскоп на неделю с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года для знака зодиака Рак
Ракам на этой неделе надо с большой осторожностью отнестись к новым знакомствам. На вечеринках и в больших компаниях могут оказаться люди, несдержанные на язык — не давайте волю эмоциям и, тем более, кулакам. В первой половине недели особо помните, что в каникулы не нужно работать. Сейчас вам нельзя перенапрягаться, не откладывайте отдых на потом. Расставьте приоритеты и делайте только самое важное! Четверг и пятница — время для любви, проведите эти дни наедине со своей половинкой. И неважно, какой вариант досуга вы при этом выберете, главное — не расставайтесь. В субботу уделите время старшим родственникам и приготовьте любимые блюда.
Гороскоп на неделю с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года для знака зодиака Лев
Львы на этой неделе будут в центре событий. Все дела потребуют вашего одобрения. Никто пальцем о палец не ударит, пока не получит четкую команду — но вам это даже понравится. Вы же любите проявлять свои лидерские качества, правда? Во вторник ситуация в семье будет напряженная, в какой-то момент даже запахнет грозой, но к вечеру распогодится и вы сможете расслабиться. В среду здоровье может подвести, не планируйте никаких дел на этот день. Вторая половина недели пройдет в облегченном режиме. Но не забывайте, что рутинные дела важны и откладывать все на потом — неправильно. В пятницу будьте особо бережны к себе. Не реагируйте на нападки и упреки, проявляйте выдержку и хладнокровие.
Гороскоп на неделю с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года для знака зодиака Дева
Звезды предупреждают, что Девам придется как можно быстрее пересмотреть свои приоритеты. Вполне вероятно, что вы заблуждаетесь и видите все не так, как обстоит на самом деле. Особо тщательно следите за и не бросайте начатое на полпути. Новогодняя ночь — время любви. Одинокие Девы могут встретить идеального партнера на праздничной вечеринке, а тех, кто в паре ждет океан романтики. В среду и четверг не хитрите, иначе сами попадете в ловушку. В пятницу не торопитесь — делайте все осознанно и только самое важное. В выходные дни развлекайтесь, но очень умеренно. Приглядывайте за рабочими проектами хотя бы одним глазком, сейчас не время забывать о делах полностью.
Гороскоп на неделю с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года для знака зодиака Весы
Представителей знака зодиака Весы будут сильно отвлекать и сбивать с толку поступки других людей. На этой неделе вы будете ведомыми, придется смотреть на все через чужие призмы. Постарайтесь не вступать в конфликты, пока это влияние не станет слишком навязчивым. В четверг, вполне вероятно, вы окажетесь в центре внимания противоположного пола. Будьте готовы представить новым знакомым свои лучшие стороны. В субботу будьте особы внимательны к своему здоровью. В конце недели Весам, которые ведут собственный бизнес, все-таки придется отвлечься от вялотекущего праздничного застолья для совершения сделок, заключения договоров или работы с юристами и нотариусами.
Гороскоп на неделю с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года для знака зодиака Скорпион
Настроение у Скорпионов будет, в основном, позитивным и продуктивным. В понедельник может поступить премия или похвальный отзыв о вашей работе. Во вторник вы будете много спорить о том, как именно праздновать Новый год, а если начнете перебирать старые обиды и высказывать претензии — то склока плавно перейдет и на среду. В эти дни и вы, и ваши близкие будете очень тонкокожими. Достаточно одного неверного слова — и полетят искры, как от бенгальских огней. В четверг и пятницу найдите время для самоанализа. Вспомните все свои правильные и неправильные действия и составьте планы на весь год. Суббота хороша для голодания, занятий йогой или пилатесом, прогулок по набережной. В воскресенье уделите внимание близким и детям. Пообщайтесь по душам и отдохните. Лучше всего уехать за город и перезагрузиться.
Гороскоп на неделю с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года для знака зодиака Стрелец
Самые важные события на этой неделе у Стрельцов будут связаны с ближайшим окружением, с друзьями и детьми. Есть вероятность, что в первые дни нового года вы познакомитесь с новыми людьми и эти связи окажутся весьма полезны. А вот романтических знакомств старайтесь в эти дни избегать, поскольку ничего хорошего из этого сейчас не выйдет. Первую половину недели вы будете находиться в постоянном движении и разъездах, поэтому оставшуюся часть каникул посвятите домашнему отдыху. Во вторник вас ждет успех в той сфере, на которую вы давно не обращали внимания. В пятницу и субботу особо позаботьтесь о своем эмоциональном состоянии и не пререкайтесь с любимым человеком, иначе не избежать скандала.
Гороскоп на неделю с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года для знака зодиака Козерог
Козерогам в эти дни нужно больше заботиться и своем здоровье. Не налегайте на праздничные салатики, побольше гуляйте и соблюдайте питьевой режим. Если чувствуете, что выгорели на работе — сейчас самое время, чтобы отдохнуть. Постарайтесь вообще не вспоминать о рабочих проблемах до конца каникул. Тогда уж и возьметесь за дела с новыми силами. У одиноких Козерогов будет много возможностей для флирта, только не увлекайтесь — новые отношения сейчас завести вряд ли получится. В пятницу стоит решиться на важный разговор и начать новый год с чистого листа и с чистой совестью. В субботу посетите салон красоты или сеанс массажа. Также благоприятен шопинг. В воскресенье постарайтесь просто выспаться — это самый неблагоприятный день каникул, а потому лучше его просто проспать.
Гороскоп на неделю с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года для знака зодиака Водолей
Звезды советуют привести все дела в порядок до Нового года. Обычно все стараются сделать именно так, но для Водолеев это особенно важно. Потому что в противном случае настроение может быть тяжелым, а состояние — нервным. Думы о проблемах не дадут расслабиться, заслуженно побездельничать и отдохнуть. К тому же на настроение повлияет и то, что во вторник вам придется потратить много денег, и эти непреднамеренные убытки могут оставить вас без денег на праздники. Если так и не сможете расслабиться и отвлечься от дел — в четверг займитесь планированием. А в пятницу может произойти важное событие в личной жизни, которое поможет отпустить прошлое и наслаждаться новыми захватывающими моментами в отношениях.
Гороскоп на неделю с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года для знака зодиака Рыбы
Представителям знака зодиака Рыбы в дни всенародного расслабления просто необходимо перестать гнаться за всем сразу. Перестаньте думать обо всем сразу и не старайтесь постичь все тайны этого мира. Даже тайны своей второй половинки не пытайтесь сейчас разгадать — иначе будет скандал, который испортит все каникулы. Одним словом, достигаторство на неделю-другую лучше запихнуть за шкаф вместе с планами и списками дел. Пустите все на самотек и отдыхайте. Делайте только то, что доставляет вам радость. В среду будьте особо внимательны к своей интуиции, а в пятницу — к здоровью. Уделите время творчеству и прогулкам на свежем воздухе. Речь идет о поиске покоя и соединении со своей внутренней силой. Копите позитивную энергию, она вам очень пригодится в 2025 году.