Гороскоп на неделю с 30 декабря 2024 по 5 января 2025: все знаки зодиака

Настроение у Скорпионов будет, в основном, позитивным и продуктивным. В понедельник может поступить премия или похвальный отзыв о вашей работе. Во вторник вы будете много спорить о том, как именно праздновать Новый год, а если начнете перебирать старые обиды и высказывать претензии — то склока плавно перейдет и на среду. В эти дни и вы, и ваши близкие будете очень тонкокожими. Достаточно одного неверного слова — и полетят искры, как от бенгальских огней. В четверг и пятницу найдите время для самоанализа. Вспомните все свои правильные и неправильные действия и составьте планы на весь год. Суббота хороша для голодания, занятий йогой или пилатесом, прогулок по набережной. В воскресенье уделите внимание близким и детям. Пообщайтесь по душам и отдохните. Лучше всего уехать за город и перезагрузиться.