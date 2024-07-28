Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2024 года для всех знаков зодиака

Настроение Весов уже с начала недели может покатиться вниз, но продолжайте быть активными, подвижными и не снижайте количество общения с приятными людьми. Вторник будет богат на предложения новой работы. Соглашайтесь лишь на те, которые действительно надежны, авантюры сейчас ни к чему хорошему не приведут. Во второй половине недели ожидается много суеты — неожиданные покупки, оформление важных бумаг, принятие решения в областях, в которых вы не сильно разбираетесь. Не поддавайтесь на манипуляции и консультируйтесь по любым непонятным вопросам с юристами. Переделайте все важные дела до выходных, чтобы уик-энд провести с семьей или с любимым человеком.