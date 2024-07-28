Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2024 года для всех знаков зодиака

Кому повезет — читайте в нашем гороскопе.
Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2024 года для знака зодиака Овен
Начало недели для Овнов будет богато на веселые приключения и авантюры. Скучно вам точно не будет, но не расслабляйтесь и не забывайте о данных вами обещаниях. Следите за сроками сдачи рабочих документов и личной этикой. В среду будьте особо внимательны в бизнесе. Осторожно обращайтесь с деньгами. Пятница — идеальный день для всего нового, любые начинания будут успешными. На выходных следите за своим здоровьем, скорректируйте режим питания при необходимости.
Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2024 года для знака зодиака Телец
На этой неделе Тельцам придется пересмотреть свои прежние связи и текущие контакты. Возможно, придется порвать со старыми привязанностями. Но расставайтесь тактично, иначе рискуете столкнуться с агрессией или коварством. В четверг ваше неосторожное слово может стать причиной серьезных разногласий, конфликтов и неразберихи. В выходные дни ваши отношения с близкими могут существенно осложниться, поскольку все будут больше увлечены своими проблемами и настаивать на своем мнении. На выходных займитесь спортом, плаванием или танцами, вам сейчас необходима активность.
Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2024 года для знака зодиака Близнецы
Многие события в жизни Близнецов на этой неделе будут происходить как бы сами собой, не оставляя вам никакой свободы выбора. Однообразие происходящего может вызвать некое ощущение нереальности. Постарайтесь использовать этот момент, чтобы отдохнуть и переключиться. Не пренебрегайте советами старших родственников и коллег. В среду может случиться конфликт, если вам запретят действовать там, где раньше ограничений не было. Позитивный момент тут один: все это временно. Ближе к выходным вы снова обретете контроль над ситуацией.
Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2024 года для знака зодиака Рак
У представителей знака Рак уже в начале недели может исполниться сокровенное желание или откроется новая интересная возможность. Причем вам ничего особо не придется для этого делать. В середине недели может ухудшиться взаимодействие и взаимопонимание с людьми. В этот период лучше работайте и отдыхайте в отдалении от всех, чтобы избежать конфликтов. В выходные будьте осторожны с любыми жидкостями и воздержитесь от алкоголя. В субботу займитесь полезным трудом — уборка, прополка огорода или начало ремонта, любые физические нагрузки будут в радость.
Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2024 года для знака зодиака Лев
Успеху и прогрессу Львов на этой неделе могут помешать самые различные препятствия — полученная ложная информация, неправильная расстановка приоритетов, излишки или ограничения не там, где нужно. Все это заставит вас качаться на эмоциональных качелях и будет вызывать раздражение. В среду возможны финансовые затруднения, вызванные проблемами на работе. Постарайтесь собрать всю необходимую вам информацию заранее и проследите за тем, чтобы она была полной и достоверной. От этого будут зависеть ваши будущие доходы.
Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2024 года для знака зодиака Дева
В понедельник у Дев возникнет желание все контролировать. Если вы поддадитесь этому настроению — последствия могут быть непредсказуемыми. Помните, что важно вовремя останавливаться, тогда будет меньше разочарований и неудовлетворенных амбиций. Отпускайте ситуации и направляйте внимание на что-то более близкое, что принесет вам радость и удовольствие. В пятницу и субботу воздержитесь от спонтанных трат, поберегите силы и нервы. Воскресенье — идеальный день для свиданий, пусть даже вслепую. Все сложится удачно.
Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2024 года для знака зодиака Весы
Настроение Весов уже с начала недели может покатиться вниз, но продолжайте быть активными, подвижными и не снижайте количество общения с приятными людьми. Вторник будет богат на предложения новой работы. Соглашайтесь лишь на те, которые действительно надежны, авантюры сейчас ни к чему хорошему не приведут. Во второй половине недели ожидается много суеты — неожиданные покупки, оформление важных бумаг, принятие решения в областях, в которых вы не сильно разбираетесь. Не поддавайтесь на манипуляции и консультируйтесь по любым непонятным вопросам с юристами. Переделайте все важные дела до выходных, чтобы уик-энд провести с семьей или с любимым человеком.
Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2024 года для знака зодиака Скорпион
Звезды предупреждают Скорпионов об излишней торопливости. Прежде чем браться за важное дело, подготовьтесь получше, сосредоточьтесь и учтите все риски. На этой неделе многие ситуации повернутся в нежелательном направлении. Во второй половине недели особо проследите за тем, чтобы не перегружать себя работой. Позаботьтесь о своем психоэмоциональном состоянии. Старайтесь чаще расслабляться, больше отдыхать. Всю неделю будьте внимательны по отношению к коллегам, иначе ваши слова могут быть истолкованы превратно.
Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2024 года для знака зодиака Стрелец
В начале текущей недели Стрельцам отчаянно захочется чего-то нового. Вы можете начать стремительно расчищать пространство, обрывать старые связи, строить новые планы. Но дела будут двигаться не так быстро, как бы вам хотелось, а с приближением ретроградного Меркурия и вовсе возникнет пауза. В середине недели держите эмоции под контролем — лишние конфликты на работе или с близкими вам сейчас ни к чему. Выходные дни благоприятны для поездок за город или к морю, вам просто необходимо отдохнуть на природе.
Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2024 года для знака зодиака Козерог
Прямо в понедельник Козерогам нужно тщательно взвесить свои возможности, уточнить планы и расставить приоритеты. Потому что уже со вторника придется действовать очень активно. На текущей неделе ожидаются как очень значительные подъемы, так и ощутимые спады. В среду будьте аккуратны в высказываниях и в критике, чтобы не нарваться на ссору или даже драку. К концу недели вас могут завалить дополнительной работой, обещая взамен повышение по карьерной лестнице. Но требуйте гарантий, иначе вас просто используют, а никакой награды не будет. Обратите особое внимание на здоровье и соблюдайте питьевой режим.
Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2024 года для знака зодиака Водолей
Резкие слова, необдуманные действия и негативное отношение к окружающим, которым Водолеи грешили в последние недели, именно сейчас могут вылиться в огненный конфликт или, наоборот, утащить вас в болото депрессии. Наберитесь сил и терпения: выхода из кризиса именно сейчас вы, может, и не увидите, но если проживете эту неделю с минимальными потерями, то дальше станет лучше. Воздержитесь от серьезных покупок. Позаботьтесь о введении более здорового рациона питания. Также это благоприятное время для того, чтобы сесть на диету. Будьте аккуратны на дорогах и со всеми видами транспорта.
Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа 2024 года для знака зодиака Рыбы
На этой неделе у Рыб возникнет желание не действовать, а жаловаться на накопившиеся проблемы. Соберитесь и проявляйте больше инициативы. Берите свои эмоции под контроль. Избегайте авантюр и не пытайтесь искать сомнительные лазейки — во всех делах действуйте строго законными путями. В среду благоприятно любое творческое начинание. Если проявите достаточно дисциплины и продолжите его — вас ждет финансовый успех.