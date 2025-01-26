Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля 2025 для всех знаков зодиака

Кому какой расклад достанется — читайте в нашем гороскопе.
Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля 2025 года для знака зодиака Овен
Благоприятная неделя для представителей знака Овен. Только не спешите вперед, не привлекайте союзников и не берите кредиты, а используйте сейчас только те ресурсы и возможности, что уже есть. Во вторник вы можете не сдержать эмоций и это приведет к ссоре с очень злопамятным человеком, который надолго затаит обиду. Середина недели хороша для получения новых знаний. В пятницу появится возможность проявить себя с лучшей стороны, причем как на работе, так и на свидании: день хорош для карьеры, а вечер — для романтики. В выходные дни вас могут выручить советы старших родственников. Не пренебрегайте ими.
Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля 2025 года для знака зодиака Телец
Тельцов на этой неделе ожидают перемены. Та деятельность или окружение, с которыми вы были связаны, могут внезапно стать для вас слишком тесными. Вам захочется расти и развиваться, может даже возникнуть желание переехать в другой город. Не волнуйтесь по этому поводу, все изменения сейчас будут только к лучшему. Но прежде, чем что-либо делать, составьте подробный план. В среду остерегайтесь наветов и клеветы со стороны ваших недоброжелателей, даже если это будет полный бред, к сожалению, в это могут поверить. В пятницу вас ждет неожиданный выигрыш или дорогой подарок.
Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля 2025 года для знака зодиака Близнецы
Близнецы в этот период будут настроены на работу решительно, как никогда. Но вам необходимо что-то поменять в деловой сфере — сменить помещение или саму работу. Во вторник особого внимания может потребовать к себе ваш друг или родственник. Помогите ему, но не давайте в долг. В четверг не поддавайтесь чревоугодию, иначе можете сильно подорвать свое здоровье. Соблюдайте умеренность во всем. В пятницу больше слушайте, чем говорите. В субботу предстоит много расходов, следите, чтобы они не были пустыми. В воскресенье будьте открыты к информации вокруг вас — можете получить ответы на волнующие вас вопросы.
Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля 2025 года для знака зодиака Рак
На текущей неделе дела у представителей знака Рак пойдут в гору. Сейчас вы будете «на коне», но очень важно в общей суматохе не потерять контроль над ситуацией. Особенно будьте бдительны в отношении новых договоров и бесед с коллегами. Не упустите из вида важные моменты. В среду гасите агрессию и не позволяйте никому вывести вас из себя, а в четверг, наоборот, опасайтесь лести и подхалимов, которые попытаются вами манипулировать. Выходные хороши в любовном плане — одинокие Раки могут встретить человека, с которым можно на долгие годы связать свою судьбу, а те, кто в браке, переживут второй «медовый месяц».
Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля 2025 года для знака зодиака Лев
На неделе у Львов наиболее успешными будут начинания, связанные с командной работой. Ваши лидерские качества в этот период обострятся, но следите, чтобы они ваших близких и подчиненных вдохновляли, а не подавляли. Действуйте активно и открыто. В первой половине недели у вас хватит сил, чтобы выпутаться из сложной ситуации. Не бойтесь новых проектов, у них есть шанс оказаться перспективными. В пятницу ищите нестандартные способы решения вопросов и проблем. Следите, чтобы эмоции не довлели над разумом. В выходные займитесь здоровьем, не пускайте все на самотек и при первый признаках заболевания начинайте лечение.
Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля 2025 года для знака зодиака Дева
Начало недели у представителей знака Девы пройдет очень оживленно. Предстоит много общения и активной общественной деятельности. Постарайтесь чаще находиться в коллективе. Если появится возможность совершить поездку в начале недели — воспользуйтесь ею, это сулит большой успех. Со среды может разгореться борьба за власть с любимым человеком или коллегами. Проявите дипломатию, но стойте на своем. В пятницу не ввязывайтесь в сомнительные проекты. Также следите, чтобы не быть рассеянным — этим могут воспользоваться недоброжелатели. Выходные дни проведите с пользой для себя, но не в ущерб близким людям — они могут обидеться всерьез и надолго.
Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля 2025 года для знака зодиака Весы
У Весов первая половина недели пройдет как в тумане и будет напоминать сказку о потерянном времени. половину недели. Множество мелких дел, невозможность организовать время по-своему, и нехватка сил могут надолго выбить вас из колеи. Постарайтесь в среду найти возможность передохнуть. В четверг проявите особый такт во взаимодействии с людьми — больше прислушивайтесь и давайте им высказывать свое мнение. Но если не согласны — вступайте в диалог, доказывайте свою правоту. В пятницу поднимите себе настроение — купите то, о чем давно мечтали или сходите в салон красоты. В выходные дни не налегайте на тяжелую пищу.
Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля 2025 года для знака зодиака Скорпион
В начале недели Скорпионам могут дать понять, что ваши подходы к работе и взгляды на жизнь устраивают не всех. Отнеситесь с повышенным вниманием к происходящему, от этого зависит ваше благосостояние на весь год. В понедельник сроки по разным проектам могут неожиданно сместиться и придется срочно доделывать несколько дел одновременно. Во вторник начните заводить новые деловые знакомства — они вам могут очень пригодится в перспективе. Отношения с родственниками в среду могут подвергнуться серьезному испытанию. Но когда будете спорить, помните: каждый человек имеет право на свое мнение. Решайте конфликт в уважительном ключе. В конце недели уделите время здоровью.
Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля 2025 года для знака зодиака Стрелец
У Стрельцов эта неделя похожа на качели. Вы не будете успевать следить за переменой самых разных чувств, но все же положительных эмоций будет больше. В начале недели старайтесь четко придерживаться намеченной линии поведения и контролировать себя. Не верьте сейчас всем подряд и не ставьте личную жизнь на первый план. Тем более, что в среду возможно неудачное свидание или вспышки ревности, которые могут надолго испортить вам настроение. Во второй половине недели возможно путешествие или командировка. Особых выгод это не принесет, но вы получите новую порцию вдохновения. В выходные дни старайтесь больше отдыхать.
Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля 2025 года для знака зодиака Козерог
Звезды советуют Козерогам больше внимания уделять личным дела 1148 м. На забывайте также заниматься саморазвитием и помогать тем, кто в этом нуждается. Если планируете переезд, то неделя благоприятна для этого. В среду внимательно читайте мелкий шрифт, когда подписывайте бумаги — в документах возможны ошибки. Четверг благоприятен для налаживания связей, в первую очередь, в деловой сфере. В пятницу вас ожидает суета — информации, встреч и поездок ожидается много. В выходные дни избегайте катания на коньках и на лыжах, высока вероятность получения травмы.
Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля 2025 года для знака зодиака Водолей
На этой неделе внутренняя сила Водолеев наполнит вас невероятной энергией. Она и заставит вас неудержимо продвигаться вперед и не останавливаться на достигнутом. Но следите сейчас, чтобы не переутомляться, постарайтесь найти баланс между желаниями и обязанностями. В среду вам удастся продвинуть давно зависший проект или, наконец, поговорить по душам с партнером, чтобы выяснить, что за трещины возникли в ваших отношениях. Четверг благоприятен для крупных покупок. Пятница — опасный день для проведения судьбоносных переговоров и совещаний с коллегами по бизнесу, постарайтесь, по возможности, перенести все на следующую неделю.
Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля 2025 года для знака зодиака Рыбы
Звезды предупреждают, что на работе представителей знака зодиака Рыбы могут ждать проверки. Во вторник придется отказаться от некоторых деловых планов или намеченной сделки. Но в итоге это будет к лучшему и убережет вас от неприятностей. В среду есть вероятность финансовых потерь — будьте внимательны и аккуратны. А вот в четверг если вам пообещают достать звезду с неба, то скорее всего достанут. В выходные дни велики шансы наладить отношения с давним недоброжелателем или конкурентом, в может быть даже перезапустить личную жизнь. Старайтесь всю неделю не пользоваться общепитом, по возможности, готовите себе сами.