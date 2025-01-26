Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля 2025 для всех знаков зодиака

В начале недели Скорпионам могут дать понять, что ваши подходы к работе и взгляды на жизнь устраивают не всех. Отнеситесь с повышенным вниманием к происходящему, от этого зависит ваше благосостояние на весь год. В понедельник сроки по разным проектам могут неожиданно сместиться и придется срочно доделывать несколько дел одновременно. Во вторник начните заводить новые деловые знакомства — они вам могут очень пригодится в перспективе. Отношения с родственниками в среду могут подвергнуться серьезному испытанию. Но когда будете спорить, помните: каждый человек имеет право на свое мнение. Решайте конфликт в уважительном ключе. В конце недели уделите время здоровью.