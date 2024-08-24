Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2024 для всех знаков зодиака

Дождались! Среда — последний день ретроградного Меркурия, который в августе затормаживал плюс-минус всех. Дальше все начнет потихоньку налаживаться, а есть знаки зодиака, которым не надо ждать — у них идеальная неделя начнется прямо с первого дня. Впрочем, обо всем по порядку.
Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2024 года: Овен
У рожденных под знаком Овен будет интенсивная неделя, полная открытий и новых знаний. Среда подойдет для небольших путешествий или командировки. В четверг благополучно удастся решить большинство денежных вопросов или ускорить дела, связанные с недвижимостью. Друзья и близкие могут начать жаловаться на нехватку внимания и вашу черствость. В пятницу возможны разногласия и споры по этому поводу. Поэтому выходные посвятите общению со всеми, кто без вас скучает, и налаживанию личной жизни.
Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2024 года: Телец
Для Тельцов наступает время, во всех отношениях благоприятное. Заключение выгодных сделок, продвижение проектов вперед, улаживание старых конфликтов с коллегами, получение новых интересных предложений, проявление себя с самых выгодных сторон — все должно начать складываться. Не сидите на месте, будьте активны, побольше работайте в команде. В среду совершите важный звонок, который давно откладывали. На пятницу запланируйте посещение врача или сеанс массажа — уделите больше внимания своему телу.
Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2024 года: Близнецы
На этой неделе Близнецам надо почаще брать инициативу в свои руки. Начало недели крайне благоприятно для поездок и командировок. На вторник не планируйте ничего серьезного и, по возможности, займитесь самовосстановлением и отдыхом. В среду будьте активны, это последний день ретроградного Меркурия и от того, как много вы успеете сделать, зависит ваш успех — в том числе, финансовый, — грядущей осенью. Во второй половине недели на первое место выйдет работа, и даже в выходные вам, скорее всего, не дадут расслабиться. Проявляйте особую осмотрительность на дорогах.
Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2024 года: Рак
На этой неделе вам предстоит принять важное решение. Причем задействовать придется не эмоции и даже не логику, а интуицию. Срочно заканчивайте старые проекты и беритесь за новые. Будьте настойчивы и терпеливы — положительный результат придет далеко не сразу. Преодолевайте препятствия с энтузиазмом, но не напирайте излишне агрессивно. В среду держите ушки на макушке — не пропустите важную информацию или новость. В четверг уделите время личной жизни. Пятница удачна для подписания договоров и сделок с недвижимостью.
Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2024 года: Лев
На этой неделе Львам больше всего захочется отдохнуть по максимуму. И это желание можно реализовать. Основные проекты вы закрыли, останется лишь несколько небольших дел, которые могут подождать. Возьмите отпуск, сейчас для этого самое благоприятное расположение звезд. В пятницу к вам могут обратиться за помощью, в том числе и финансовой. Не отказывайте — для вас будут важны отношения с эти человеком в дальнейшем. Всю неделю будьте осторожны с огнем, хоть это и ваша стихия, но все же — держитесь подальше.
Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2024 года: Дева
Девам на этой неделе отчаянно захочется налаживать личную жизнь, ходить на свидания или проводить больше времени со своей второй половинкой. Но дела и рабочие вопросы могут перехватить все ваше внимание. Тем не менее — во вторник высока вероятность перспективного знакомства с человеком, который станет вашим верным партнером на долгие годы. В середине недели возможны авралы и внеплановые проверки на работе, а также неожиданные бизнес-предложения. Не отказывайтесь от подработок, сейчас новые источники дохода будут очень актуальны. Проявите выдержку и изобретательность, чтобы побыстрее расправиться с делами и заняться личной жизнью.
Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2024 года: Весы
Вся текущая неделя у Весов крайне благоприятна для обновлений любого рода. Посетите салон красоты, обновите гардероб, выбросите то, чем давно не пользуетесь, разберите в квартире хлам или начните ремонт. На работе избавьтесь от всего ненужного и отвлекающего от профессиональной деятельности. Будьте общительны, не отказывайтесь от приглашений на встречи и не замыкайтесь в себе, даже если возникнет навязчивое желание уединиться. Отнеситесь ко всем текущим событиям менее серьезно и с юмором. На выходных уделите особое внимание детям — вы, наверняка, задолжали им прогулку или поход в интересное место, который давно откладывали.
Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2024 года: Скорпион
В последнюю неделю лета Скорпионы, наконец-то, очнутся и заметят, что оно проходит мимо. Постарайтесь взять от оставшихся летних дней как можно больше — максимально много отдыхайте, гуляйте и развлекайтесь. На душе будет спокойно и эмоционально комфортно. Даже если работа будет напоминать о себе постоянными звонками и сообщениями. Никаких сверхурочных нагрузок и стрессов, никакой гонки и суеты, вы все успеете наверстать в сентябре. А пока постарайтесь работать удаленно, на природе — это пойдет вам на пользу. В конце недели может прийти неожиданный подарок от людей, с которыми вы давно не общались.
Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2024 года: Стрелец
Неделя будет крайне нестабильной: ссоры, споры, неожиданные разлады и в отношениях, и в проектах — вот что ждет Стрельцов в последние дни ретроградного Меркурия. Звезды крайне не рекомендуют в этот период начинать новые дела. Лучше завершите старые проекты, которые «зависли». В понедельник, не откладывая, заново пересмотрите ваши планы и расставьте приоритеты, иначе есть вероятность пойти по ложному пути. Вторая половина недели будет более спокойной. Пятница одинаково благоприятна для ярких свиданий и тихих семейных ужинов. Выходные посвятите активным прогулкам, посещению массажиста или бассейна.
Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2024 года: Козерог
Неделя для Козерогов предстоит противоречивая и разноплановая по эмоциям. В понедельник проанализируйте свои прошлые достижения: отметьте плюсы и минусы и особо выделите те моменты, благодаря которым вы всегда продвигались вперед. Но следите, чтобы период самооценки не затянулся. В среду ожидается прилив энергии, что весьма положительно отразится на профессиональной деятельности. Вы в одиночку справитесь с большим объемом работ или блеснете недавно освоенными навыками, в связи с чем получите признание коллег и начальства. Конец недели вас приятно удивит крупным финансовым поступлением.
Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2024 года: Водолей
Первая половина недели для Водолеев ознаменуется приливом энергии. Поэтому самые важные дела и решительные действия запланируйте именно на этот период. Потом силы кончатся и придется дрейфовать до воскресенья «на минималках». В среду высока вероятность крупной ссоры — держите эмоции под контролем и дома, и в офисе. К концу недели вам будет казаться, что жизнь — это зебра: полоса черная, полоса белая, никаких других цветов и оттенков. Чтобы разглядеть все краски мира и вернуть радость, вам непременно нужно отдохнуть на выходных в любом приемлемом формате: диван и телевизор, дача и шашлыки, прогулка по лесу или заплывы в море — выбирайте, что больше нравится.
Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2024 года: Рыбы
На этой неделе у Рыб будет много возможностей, чтобы разобраться с теми досадными моментами, которые портят отношения. Но не действуйте, как слон в посудной лавке, проявите такт и уважение к партнеру. И не давайте опрометчивых обещаний — сначала все взвесьте. Во вторник для вас откроются новые возможности на работе или в собственном бизнесе — не упустите шанс, будьте активны. В среду и четверг не жалейте времени на творчество, вдохновляйтесь и творите. Начните воплощать в жизнь давно вынашиваемые идеи. В пятницу намеченные планы могут срываться, а встречи — отменяться. Не переживайте особо по этому поводу, вы все наверстаете на следующей неделе.