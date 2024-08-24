Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2024 для всех знаков зодиака

На этой неделе у Рыб будет много возможностей, чтобы разобраться с теми досадными моментами, которые портят отношения. Но не действуйте, как слон в посудной лавке, проявите такт и уважение к партнеру. И не давайте опрометчивых обещаний — сначала все взвесьте. Во вторник для вас откроются новые возможности на работе или в собственном бизнесе — не упустите шанс, будьте активны. В среду и четверг не жалейте времени на творчество, вдохновляйтесь и творите. Начните воплощать в жизнь давно вынашиваемые идеи. В пятницу намеченные планы могут срываться, а встречи — отменяться. Не переживайте особо по этому поводу, вы все наверстаете на следующей неделе.