Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября 2024 года для всех знаков зодиака

Знак, покровителем которого является Уран, в период ретроградности этой планеты чувствует себя «не в своей тарелке». В начале недели Водолеям надо быть максимально внимательными — возможны крупные финансовые потери из-за ошибок и недосмотра. Не конфликтуйте. Не вступайте в споры на этой неделе, они все равно разрешатся не в вашу пользу. В понедельник проявите особое терпение. В среду станет чуть полегче и ваши старания на работе оценят по достоинству, а в четверг смело проявляйте организаторские и ораторские способности. Но в конце недели снова возникнут сложности в проектах и делах, где не все зависит от вас. Но это временная полоса неудач. Продолжайте делать все, что запланировали, и жизнь наладится.