Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября 2024 года для всех знаков зодиака

Читайте в нашем гороскопе.
Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября 2024 года для знака зодиака Овен
Звезды предупреждают, что на этой неделе у Овна появится много кипучей и бушующей энергии. Вам захочется совершать подвиги, браться за новые дела и знакомиться с новыми людьми — как в деловых, так и в романтических интересах. Только постарайтесь распределить силы, чтобы не растратить все уже к среде. Самодисциплину — на максимум, и очень скоро увидите прекрасный результаты своей бурной деятельности. Вторник особенно благоприятен для обучения чему-то новому. В четверг вам может показаться, что на работе многие настроены против вас. Ни с кем не конфликтуйте и продолжайте идти вперед. В субботу займитесь отдыхом и здоровьем.
Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября 2024 года для знака зодиака Телец
Тельцам на этой неделе может показаться, что они попали в неуправляемый водоворот. Событий станет слишком много, а ресурсы и время будут серьезно ограничены. Нервы могут начать подводить, но помните главное: все перемены — к лучшему. В начале недели может произойти знакомство с человеком, который радикально изменит вашу жизнь. В среду вы можете получить неожиданные вести от родственника или просьбу о помощи. Во второй половине недели на работе выкладывайтесь полностью и стремитесь сохранять позитивный настрой.
Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября 2024 года для знака зодиака Близнецы
Близнецов на текущей неделе ждут и неожиданные сюрпризы, и разочарования. Настроение будет нестабильным, вам захочется то скандалить без повода, то обнять первого встречного. Пересмотрите в начале недели свой круг общения и уберите из жизни советчиков и завистников. Во вторник не отказывайтесь от поступающих предложений: зовут на собеседование, на свидание или в путешествие — соглашайтесь на все. В среду высока вероятность конфликта, будьте терпеливы и просто продолжайте идти к намеченной цели. В конце недели не упускайте открывшуюся возможность и не сомневайтесь в своих силах.
Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября 2024 года для знака зодиака Рак
Всю эту неделю люди, рожденные под знаком Рака, будут ощущать себя как в родной стихии. Скорость жизни будет высокой, а эмоции — насыщенными и яркими. Во вторник случится большой и впечатляющий прорыв на работе или в собственном бизнесе. В четверг вас может напугать и взбудоражить поступившее предложение или сложившаяся непривычная ситуация. Не сопротивляйтесь, плывите по течению и соглашайтесь на новые начинания. В пятницу благоприятно денежное вложение в крупную покупку или инвестирование свободных денег. В выходные не стесняйтесь четко обозначить свою позицию и очертить свои личные границы, только тогда получится отдохнуть. Но будьте тактичным и не допускайте ссор и скандалов.
Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября 2024 года для знака зодиака Лев
На этой неделе быстрота и энергичность Львов будут поражать даже их самих. Все дела, которые вы ставили на паузу или откладывали, теперь вы начнете делать одновременно. Уже к среде вы увидите результаты вашей бурной деятельности в виде материальных выгод и морального удовлетворения. В четверг выделите время на отдых, чтобы соблюсти баланс. Совершите шопинг или сходите на массаж. В пятницу не бойтесь отказаться от принятого ранее решения и принять прямо противоположное, этот день благоприятен для смены курса. В выходные дни вас ждут испытания в личной жизни: не стесняйтесь поставить на место партнера, который не считается с вашим мнением.
Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября 2024 года для знака зодиака Дева
Всю неделю ваше внимание будут занимать и тревожить насущные вопросы — как улучшить условия жизни, как больше заработать и как благоустроить дом. Ответы и варианты придется находить самостоятельно, так как близкие сейчас не будут воспринимать вас всерьез. Во вторник вам придется заново переоценить место, где вы работаете, и свои отношения с коллективом. Не тянет ли вас все это вниз, на дно? Может, настала пора перемен? Во второй половине недели берите инициативу в личной жизни в свои руки и начинайте выстраивать то, о чем мечтали, маленькими шагами.
Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября 2024 года для знака зодиака Весы
Звезды советуют Весам на текущей неделе продвигать дела не с помощью силы, а с помощью ума. Если вы будете проявлять гибкость и слышать окружающих, то рядом появятся партнеры, которые задержатся на многие годы. Во вторник вам предстоит сделать нелегкий выбор. Не спешите и взвесьте решение со всех сторон. В среду в общении проявите ювелирную точность и дипломатию, будьте рассудительны. Заранее позаботьтесь о досуге в субботу: билеты в театр, поход на природу или встреча с друзьями — все пойдет на пользу. Вам необходимо хотя бы на один день перестать думать о проблемах.
Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября 2024 года для знака зодиака Скорпион
На этой неделе вам удастся сильно приблизиться к своим целям, но только при условии, что вы не позволите сиюминутным желаниям отвлекать вас. Не торопитесь, но и не сходите с дистанции. Во вторник будет возможность взять в работу новый проект, но прежде здраво оцените объем — хватит ли вам сил и времени. Среда хороша для нового знакомства, которое приведет к романтическим отношениям. В четверг уделите особое внимание финансам — подумайте, что еще вы можете сделать для повышения дохода? В пятницу из неожиданного источника вы получите ответ на давний вопрос, только будьте начеку и держите ушки на макушке.
Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября 2024 года для знака зодиака Стрелец
Стрельцам необходимо максимально сосредоточиться и быть готовыми ловить любые неожиданные предложения во всех сферах жизни. На этой неделе перед вами откроются новые возможности, и это самое благоприятное время для перемен. Следующий подобный период у вас будет только в 2025 году, а потому постарайтесь не упустить свои шансы. В понедельник подключите всю свою дипломатию и не ввязывайтесь в конфликт, который образуется весьма внезапно. В четверг уделите особое внимание здоровью, звезды рекомендуют посетить стоматолога. В пятницу воздержитесь от незапланированных трат. В выходные постарайтесь хорошенько отдохнуть.
Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября 2024 года для знака зодиака Козерог
Звезды предупреждают, что на этой неделе Козерогам предстоит принять важное решение — судьба поставит вас перед выбором. В какую из открытых дверей зайти, подскажет интуиция. Во вторник проявите особое понимание, чуткость и осторожность, не вступайте в конфликты. В среду также возможна напряженная ситуация — примените ваши тактические умения. Во второй половине недели в отношениях и на работе велика вероятность, что вы получите заслуженное признание. В субботу обратите особое внимание на ваше здоровье — подумайте о профилактике и не допускайте обострения хронических заболеваний.
Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября 2024 года для знака зодиака Водолей
Знак, покровителем которого является Уран, в период ретроградности этой планеты чувствует себя «не в своей тарелке». В начале недели Водолеям надо быть максимально внимательными — возможны крупные финансовые потери из-за ошибок и недосмотра. Не конфликтуйте. Не вступайте в споры на этой неделе, они все равно разрешатся не в вашу пользу. В понедельник проявите особое терпение. В среду станет чуть полегче и ваши старания на работе оценят по достоинству, а в четверг смело проявляйте организаторские и ораторские способности. Но в конце недели снова возникнут сложности в проектах и делах, где не все зависит от вас. Но это временная полоса неудач. Продолжайте делать все, что запланировали, и жизнь наладится.
Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября 2024 года для знака зодиака Рыбы
Рожденных под этим знаком ожидает весьма насыщенная и разнообразная неделя. Вы попробуете новые для себя занятия и откроете несколько неожиданных фактов об уже известных вам вещах и явлениях. В понедельник возникнут непредвиденные трудности, а люди, которым вы доверяли, могут неожиданно подвести. В середине недели вы рискуете потратить уйму времени на решение чужих проблем, отложив все свои дела. Нужно ли это лично вам — подумайте и решите сами, в случае отрицательного ответа — откажитесь и не идите на поводу. Во второй половине недели постарайтесь вовремя отдыхать и находить баланс во всем. На выходных есть вероятность неожиданной прибыли и хороших новостей.