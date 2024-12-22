Гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря 2024 года для всех знаков зодиака

Мы пережили и ретроградный Меркурий, и очень жесткое полнолуние — можно выдохнуть и спокойно заняться делами, которых, наверняка, немало накопилось к концу года. Звезды подтверждают: последний рывок перед новогодними каникулами пройдет без особых потрясений.
Гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря 2024 года для знака зодиака Овен
Представителей знака зодиака Овен на этой неделе ждет большое событие, которое поможет продвинуться к собственным целям. Правда, при этом вы не захотите особо считаться с мнением окружающих, а это может привести к серьезным конфликтам. Будьте тактичнее и контролируйте эмоции. В понедельник уделите время анализу происходящего, планированию и расстановке приоритетов. В среду проявите силу воли и удержитесь от опрометчивых поступков — и если потянет съесть лишнего, и если захочется высказать наболевшее кому-то из близких. В конце недели излишняя инициатива будет наказуема, поэтому сидите тише воды, ниже травы.
Гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря 2024 года для знака зодиака Телец
На этой неделе Тельцам лучше проявлять активность во всем. Звезды советуют не сидеть на одном месте. Эти дни для стремительных решений, а не для кропотливой работы. Начало недели идеально для путешествий и встреч с друзьями. Во вторник возьмите ответственность за важные переговоры и принимайте самостоятельные решения. В четверг сходите в спортзал или найдите другой выход кипучей энергии, иначе сорветесь на бытовые конфликты. В пятницу делайте приложите максимум усилий для завершения важного проекта. Вложенная сейчас энергия окупится уже в новом году. В субботу доверительное общение со своей второй половинкой станет для вас ключом к спасению отношений.
Гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря 2024 года для знака зодиака Близнецы
Близнецам на этой неделе вряд ли захочется заниматься рутинными делами. Скорее вас потянет к веселью и развлечениям. Но внимание работе уделить все же придется, особенно во вторник и в среду. Постарайтесь не игнорировать сигналы начальства, это может аукнуться очень серьезными проблемами. В четверг приведите в порядок бумаги и попробуйте подойти ко всему с креативом и творческим подходом. В пятницу деликатные разговоры увенчаются успехом, и вы сможете сгладить острую ситуацию в отношениях. Вторая половина недели благоприятна для занятий спортом и йогой, посещения бассейна и долгих прогулок. В выходные дни может поступить важное письмо или звонок.
Гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря 2024 года для знака зодиака Рак
Представителей знака зодиака Рак ждет сумбурное начало недели. Но пусть вас это не смущает, ближе к выходным появятся несколько поводов для радости. В понедельник и вторник разберитесь с рабочими вопросами, и, с большой вероятностью, получите дополнительный доход. В середине недели вас ждет судьбоносная встреча, а вот сулит ли она новый проект или начало страстного романа — будет понятно лишь через пару недель. В пятницу у вас будет столько энергии, что вы сможете свернуть горы. Главное, не растрачивайте ее по мелочам. Четко расставьте приоритеты и действуйте. В воскресенье задумайтесь о выборе новых путей. Возможно, вам лучше изменить диету, завести интересное хобби или поискать баланс между работой и личной жизнью. Все пойдет на пользу.
Гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря 2024 года для знака зодиака Лев
Неделя для Львов в целом сложится удачно. Правда, дела будут двигаться очень медленно, и вас это начнет раздражать уже к вечеру понедельника. Но не пытайтесь ускорить процессы — ситуация станет только хуже. Дела, хоть и ползком, но все же движутся в правильном направлении. Во вторник Львов ждет проверка на прочность. Держите эмоции под контролем, не реагируйте на провокации злопыхателей и призывайте на помощь тех, кого считаете единомышленниками. В пятницу сосредоточьтесь на домашних делах и урегулировании бытовых неурядиц. Ближе к выходным может поступить предложение стать свидетелями на свадьбе или крестными родителями — соглашайтесь! В субботу будьте внимательнее к своему здоровью. Не позволяйте себе лишнего в еде и не забывайте пить воду.
Гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря 2024 года для знака зодиака Дева
На этой неделе Девам надо проявить самодисциплину и упорство, постарайтесь быть максимально продуктивными — в конце года это особенно важно. Во вторник проявляйте осторожность при работе с техникой и соблюдайте правила техники безопасности, внимательно читайте инструкции к лекарствам, которые собираетесь принимать. В середине недели появится шанс проявить себя в творческом режиме и заработать денег. Перед праздниками постарайтесь не перегружать организм — особенно печень! — и не берите на себя дополнительных обязательств. Не откладывайте на каникулы такие важные домашние проблемы, как протекающий кран или вздувшийся ламинат. Решайте все сейчас. И заранее рассчитайте бюджет на январь — иначе не избежать неприятных сюрпризов.
Гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря 2024 года для знака зодиака Весы
Весам на этой неделе придется призвать на помощь весь свой жизненный опыт, а также максимальный такт и дипломатию. Самая выигрышная линия поведения — аккуратно, но настойчиво, продавливать свои интересы. Не забывайте о делегировании полномочий. Отправляясь на этой неделе в дальние поездки на поезде и, особенно, на самолете, внимательно следите за своими вещами — очень высок риск потерять багаж. Старайтесь ограничить на этой неделе покупки в интернете, при совершении платежа вы можете столкнуться с мошенниками и потерять деньги. В середине недели обязательно уделите время обучению — прослушайте лекции, посмотрите документальный фильм. Не откладывайте общение со старшими родственниками на последние дни года, иначе испортите себе праздники.
Гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря 2024 года для знака зодиака Скорпион
Одиноким Скорпионам не рекомендуется заводить новые романтические знакомства. Куда важнее провести работу над ошибками, которые разрушили ваши прежние отношения. Вообще этот период идеально подходит для самоанализа. Составьте список ваших успехов и побед в уходящем году. Поставьте новые цели и выявите слабые места. Сделайте ставку на исполнение заветной мечты. В начале недели не давайте деньги в долг, иначе вы их больше не увидите. Во вторник будьте особо сдержанны и терпеливы — двигайтесь маленькими шагами и всего достигните. Среда — самый удачный день, поэтому смело беритесь за самые важные дела. Во второй половине недели выделите время на расслабление и отдых!
Гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря 2024 года для знака зодиака Стрелец
Стрельцам на этой неделе стоит проявить тактичность по отношению к коллегам и близким людям. Относитесь к происходящему максимально серьезно. Будьте особо внимательны к детям — им необходимо ваше внимание и совместное времяпрепровождение. Позаботьтесь о покупке подарков и продуктов заранее. Распланируйте все праздничные дни и четко ему следуйте, не срывайтесь на сиюминутные приглашения. В четверг займитесь уборкой и обустройством уюта в доме. Позаботьтесь о здоровье и успейте посетить сейчас тех специалистов, визит к которым давно откладывали.
Гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря 2024 года для знака зодиака Козерог
На этой неделе у Козерогов на работе может возникнуть непростая ситуация. Постарайтесь не реагировать эмоционально и сделайте выводы на будущее: как заранее предвидеть подобные проблемы. В понедельник и вторник будьте особо внимательны к тем людям, кто вам особенно дорог. Они сейчас могут быть очень уязвимыми. Поддержите близких при необходимости и выполните все обещания, не откладывайте это до следующего года. В четверг действуйте в команде или просите совета у более опытных коллег— один в поле не воин. Вовремя согласовывайте все действия с руководством, чтобы не наделать ошибок и не вызвать раздражение начальства. В пятницу отложите грандиозные планы и беритесь только за то, что по душе.
Гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря 2024 года для знака зодиака Водолей
Водолеи, будьте внимательны! Текущие дела, скорее всего, пойдут совсем не так, как вы планировали. Все это — последствия накопившейся усталости. К тому же близкие люди могут говорить совсем не то, что думают, и это создаст дополнительные проблемы. Водолеям на этой неделе стоит особо беречь себя от переохлаждений, не пейте холодную воду и не грызите твердую пищу — возможны проблемы с зубами. Посетите на этой неделе дерматолога и косметолога. В конце недели возможен упадок настроения. Поднимайте его всеми возможными способами. Купите детям подарки и заранее подготовьте меню на праздничный стол. В воскресенье не вступайте в конфликты с родственниками и не спорьте с инспекторами ГАИ.
Гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря 2024 года для знака зодиака Рыбы
На этой неделе ждите волшебных моментов в любви и впечатляющих успехов в работе. Наступает удачное время, чтобы начать больше доверять себе, и наметить четкий план действий на будущий год. В начале недели не будет времени для отдыха, и даже если совсем не осталось сил — терпите, нужно дотянуть до праздников на морально-волевых. Звезды предупреждают, что именно в этот раз встречать Новый год в шумных компаниях — не ваш вариант. Сейчас больше подойдет домашняя и уютная атмосфера с минимальным количеством гостей. Только самые близкие люди. Займитесь генеральной уборкой заранее, чтобы в конце недели все-таки найти немного времени на отдых.