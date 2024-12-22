Гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря 2024 года для всех знаков зодиака

На этой неделе у Козерогов на работе может возникнуть непростая ситуация. Постарайтесь не реагировать эмоционально и сделайте выводы на будущее: как заранее предвидеть подобные проблемы. В понедельник и вторник будьте особо внимательны к тем людям, кто вам особенно дорог. Они сейчас могут быть очень уязвимыми. Поддержите близких при необходимости и выполните все обещания, не откладывайте это до следующего года. В четверг действуйте в команде или просите совета у более опытных коллег— один в поле не воин. Вовремя согласовывайте все действия с руководством, чтобы не наделать ошибок и не вызвать раздражение начальства. В пятницу отложите грандиозные планы и беритесь только за то, что по душе.